«Чувство гордости за свою страну»: Герой России Николай Ярцев побывал в Арске

Школьники и студенты Арска встретились с Героем России Николаем Ярцевым в рамках Всероссийской патриотической акции «Вахта Героев Отечества».

Встречу Николай Ярцев начал с Арской школы №2. Здесь его встретили учащиеся, школьный отряд юнармейцев, члены организации «Форпост» и барабанщики. Герой ознакомился со школьным музеем, уголком юных армейцев и патриотическим воспитанием учащихся. На базе образовательного учреждения коллектив Арского Дворца школьников презентовал проект «Детско-юношеская спортивно-патриотическая площадка «САФТА».

«Такие проекты формируют у подрастающего поколения гражданскую позицию и способствуют развитию чувства гордости за свою страну», — отметил Николай Ярцев.

Украшением мероприятия стал концерт с участием школьников и общение учащихся 9–11 классов с Героем.

«Для нас большая честь видеть в нашей школе Героя России, иметь возможность общаться с вами. Сегодня поистине исторический день», — выступила директор Арской школы №2 Гульназ Гиниатуллина.

Концерт начался гимнами Российской Федерации и Республики Татарстан в исполнении школьного хора. Песни, танцы — все было посвящено миру и воинской доблести нашей страны. Рассказывая о подвигах Героев России, ведущие возрождали в сердцах чувство гордости, восхищения и патриотизма.

Начальник штаба юнармейцев Ильдус Аскаров познакомил гостя с деятельностью и победами отряда. В связи с приближающимся Днем Героев Отечества он рассказал историю этого праздника, подчеркнул важность совершения подвига не только в боевых действиях, но и в мирной жизни.

Николай Ярцев познакомил учащихся со своей жизнью и военной службой. Он подробно рассказал о полетах во время участия в боевых действиях, об опасных ситуациях, о подвиге.

Потом Герой России посетил Арскую школу №1, педагогический колледж и музей Гани Сафиуллина.

Военный летчик, полковник Николай Ярцев родился в 1963 году в городе Лисичанск Луганской области. Участвовал в боевых действиях в Афганистане, Таджикистане, на чечено-дагестанской границе. За мужество и подвиг был награжден орденом Красной Звезды.

Указом Президента Российской Федерации от 6 мая 2000 года за мужество и отвагу, проявленные в чрезвычайных обстоятельствах при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе, Николаю Ярцеву присвоено звание Героя России с вручением медали «Золотая Звезда».

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