Чувашская свадьба и сакральный хоровод: как в Нурлате отметят праздник «Уяв»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

29 июня в Нурлате пройдет праздник чувашской культуры «Уяв» – уникальное событие, объединяющее древние ритуалы и современную жизнь. Главным событием фестиваля в этом году станут первая в истории праздника официальная чувашская этносвадьба с регистрацией брака на чувашском языке, а также масштабный сакральный хоровод, исполняемый для привлечения светлых сил общего благополучия.

Проект «Этносвадьба: национальный колорит», поддержанный грантом Раиса РТ Рустама Минниханова, воплотится в полной мере.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Регистрация брака пройдет полностью на чувашском языке. Далее вы можете пройти в подворье и ознакомиться с обрядом повязывания чувашского старинного женского головного убора. Фольклорные коллективы будут показывать, пропевать все песни и проговаривать все слова. Вы можете продолжить и ознакомиться с семейными чувашскими свадебными обрядами», – подчеркнула на пресс-конференции «Татар-информа» режиссер Дома Дружбы народов г. Нурлата Джулия Ильдиярова.

Ильдиярова также подметила, что регистрация брака – это не театрализация, а глубокое погружение в живую обрядовую культуру с участием фольклорных ансамблей, демонстрирующих подлинные ритуалы. Свадьба станет центральным элементом праздника, символизирующим преемственность и актуальность чувашских традиций в XXI веке.

«Нурлат уже 13 лет проводит «Уяв». В каждой чувашской деревне этот праздник отмечается. Возвращение после 4-летнего перерыва делает событие в этом году года особо значимым. Проведение свадьбы и хоровода с сохранением их сакрального смысла – это не фольклор, а демонстрация живой, развивающейся традиции в гармонии с природой и миром – это и есть суть чувашской культуры», – заявила директор Дома Дружбы народов г. Нурлата Галина Терентьева.

Одним из главных украшений праздника, конечно же, станет хоровод. Он закружит гостей сразу же после того, как почтенный старец под молитву забьет березовый колышек. Это еще одна традиция праздника, знаменующая начало доброго и благого дела.

«Это не просто какое-то действие – это отторжение темных сил и призыв светлых сил, чтобы урожай был добрым и богатым, а население было живо и здорово. Ритуал начнется с забивания березового колышка «старым старцем» под молитву – это ключевой обряд защиты праздника и привлечения благополучия. В Нурлатском районе эта традиция сохранилась полностью. Хоровод вовлечет не только коллективы, но и всех гостей, создавая мощное энергетическое единство», – заявила Терентьева.

Режиссер Дома Дружбы народов г. Нурлата Джулия Ильдиярова подтвердила межрегиональный размах праздника: «Из регионов мы ждем много чувашских ансамблей, Пензенскую и Самарскую области, Республику Башкортостан, Ульяновск тоже обещал приехать. Это превращает «Уяв» из местного события в знаковый форум чувашской культуры Поволжья и Урала», – сказала она.

Стоит упомянуть, что одним из торжественных моментов мероприятия станет пролог, на котором будут показаны чувашские национально-культурные традиции и обряды, музыка, танцы и национальные костюмы. Гости смогут погрузиться в атмосферу уникальной культуры, узнать больше об истории и обычаях чувашского народа.

Площадки начнут работать с 9 часов утра 29 июня.