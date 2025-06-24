Республиканский праздник чувашской культуры «Уяв» пройдет 29 июня в Нурлате

В преддверии летнего солнцестояния Нурлатский район готовится к яркому событию – празднику чувашской культуры «Уяв», который пройдет 29 июня. Главным событием праздника в этом году стало возрождение традиции после 4-летнего перерыва и множество новых сюрпризов для гостей фестиваля.

На пресс-конференции «Татар-информа» заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин подметил значимость праздника для Нурлатского района

«Стоит отметить, что в Нурлатском районе 25% жителей – чуваши. Поэтому его значение в самом Нурлатском районе будет очень высоким. Действительно, на 1 января 2024 года здесь проживает 12872 чуваша – четверть населения района, объединенного в 17 деревень. Именно их культурный код и будет представлен во всем многообразии» – заметил он.

Как подчеркнул Натфуллин: «Уяв» – это не просто фольклор. Праздник имеет серьезную молодежную, семейную основу. В основе праздника лежат молодежные игры и хороводы. Эта молодежная энергия получит особое воплощение в параллельном событии – молодежном творческом фестивале «Аталан», куда, по словам режиссера Дома Дружбы народов Джулии Ильдияровой, съедутся 100 талантливых чувашских ребят для обмена традициями и мастерства», – сказал замминистра

Уже с 9 часов утра гости праздника смогут погрузиться в атмосферу «Уява» через множество интерактивных форматов: показ обрядов, музыки, танцев и хороводов.

В рамках праздника будет проведен зрелищный конкурса «Уяв пики – 2025» (Красавица Уява) с участием красавиц из разных регионов. Также все желающие смогут посетить национальные подворья и познакомиться с выставками, на каждой из которых они смогут изготовить изделия своими руками.

Школьные краеведческие музеи расскажут о культуре, традициях и быте чувашского народа. Они являются не просто хранилищами артефактов, но и живыми платформами для межкультурного диалога и образования. Все участники смогут увидеть аутентичные предметы одежды, орудия труда, предметы быта, произведения искусства.

Директор Дома Дружбы народов Нурлата Галина Терентьева с гордостью сообщила о глубине традиции: «Нурлат уже 13 лет до этого проводил «Уяв». Этот праздник – это связь поколений. До сих пор в каждой чувашской деревне этот праздник отмечается», – отметила она.

Завершая пресс-конференцию, Натфуллин обратился к жителям: «Мы приглашаем всех на замечательный праздник чувашского, братского тюркского народа. В год возрождения «Уява» и проведения первой чувашской свадьбы на главной сцене, праздник в Нурлате обещает стать не просто фестивалем, а живым доказательством того, что древние традиции, наполненные молодой энергией, продолжают объединять народы Татарстана в дружную семью», – заключил он.

Чувашский праздник «Уяв» – праздник народных традиций и обычаев, в его основе лежат молодежные игры и хороводы. Как правило, они начинались с появлением первых всходов и завершались с наступлением сенокосной поры.

Праздник позволит максимально ярко и красочно раскрыть чувашскую традиционную семейно-бытовую культуру – семейный быт, обряды и национальную кухню чувашского народа.