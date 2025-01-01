«Чтобы все сыновья, мужья, отцы вернулись домой»: ветераны СВО обратились к татарстанцам

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Ветераны СВО Высокогорского района РТ поздравили жителей Республики Татарстан с Новым годом.

Кто-то был на передовой по долгу службы, кто-то служил по контракту. Для них спецоперация уже закончилась, все они дома. Военнослужащие решили объединиться и создать «Союз ветеранов СВО», чтобы помогать боевым товарищам, их семьям и внести свой вклад в патриотическое воспитание детей.

«Союз ветеранов СВО по Высокой горе поздравляют всех с Новым годом. Желаем вам здоровья, крепкого любви, счастья, семейного благополучия, мирного неба над головой. Желаем, чтобы в этом году все это закончилось, и все сыновья, мужья, отцы вернулись домой», — говорится в сообщении.

С 1 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, при подписании контракта на службу в ВС РФ в Татарстане получают 2,2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.