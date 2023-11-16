«Чтобы прививать культуру семейного чтения»: Казань ждет семейный книжный фестиваль «Тау»

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В Казани 18 и 19 ноября в Культурном центре «Московский» (Академика Королева, 47) будет проходить второй семейный книжный фестиваль «Тау». Участниками его станут 25 книжных издательств России, а также юные писатели из разных стран – полуфиналисты X Международной независимой литературной премии «Глаголица», которые в преддверии церемонии награждения съехались на литературную смену в лагере «Адымнар». Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала создатель Благотворительного фонда «Счастливые истории», организатор премии «Глаголица» и фестиваля «Тау» Ирина Хуснутдинова.

«Семейному книжному фестивалю “Тау” второй год, и в этом году мы принимаем гостей из Китая, из Беларуси. Благодаря сотрудничеству с международной издательской компанией “Шанс” и поддержке Консула КНР в Казани впервые в России будет презентована книга писательницы Жуань Мей “Девочка идет вперед” (на русском языке; произведение было признано в Китае в 2021 году одним из лучших, в 2023-м получило 8-ю национальную премию и вошло в список 100 наиболее популярных книг Китая – прим. Т-и). На мой взгляд, это очень интересный текст. С ней будет интересная творческая встреча. Беларусь на книжном фестивале представят писатели Евгения Пастернак, Андрей Жвалевский. Это и есть диалог культур – мы развиваем межкультурные связи», – подчеркнула Хуснутдинова.

Количество издательств, участвующих в книжном фестивале «Тау», увеличилось по сравнению с прошлым годом, отметила спикер. Организаторы не смогли пригласить все заявившиеся издательства, поскольку КЦ «Московский», площадка проведения мероприятия, обладает площадью меньшей, чем потребовалось бы для такого числа участников книжной ярмарки.

В программе семейного книжного фестиваля мастер-классы от иллюстратора Максима Покалева, Рустема Хабибуллина, творческие встречи, в том числе с актрисой Ксенией Алферовой, показы семейных фильмов, настольные игры, мастер-классы по актерскому мастерству и сценической речи, брифинг между писателями и детьми, а также «Открытый микрофон» для декламирования поэзии и прозы.

«Программа обширная – все сделано для того, чтобы разнообразить семейный досуг и прививать культуру семейного чтения. Мы приглашаем семьи с детьми, приходите!» – посоветовала Ирина Хуснутдинова.