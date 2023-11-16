Нонна Гришаева проведет в Казани церемонию оглашения победителей литпремии «Глаголица»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Церемония награждения победителей X Международной независимой литературной премии «Глаголица» пройдет 20 ноября в БКЗ имени Сайдашева. В ней примет участие актриса театра и кино, телеведущая, художественный руководитель «Московского театра Роста в Царицыно» Нонна Гришаева. Церемонию награждения в этом году сделали открытой, посетить ее сможет каждый желающий, рассказала на тематической пресс-конференции в «Татар-информе» создатель Благотворительного фонда «Счастливые истории» и организатор премии «Глаголица» Ирина Хуснутдинова.

Статуэтка «Стеклянная сова» будет вручена 6 юным писателям, отобранным маститым жюри из 2560 заявок.

Статуэтка «Стеклянная сова» будет вручена 6 юным писателям Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Работы участники предоставляют на русском и татарском языке, в прозе и поэзии, в двух возрастных категориях: с 10 до 13 лет и с 14 до 17 лет. Есть номинация “эссеистика” на русском языке, художественные переводы с английского языка на русский, мультилингвы и неформат. Призеров тоже много. Из 105 ребят, которые приедут в Казань, 33 получат приз – они будут победителями, и 6 сов достанутся лучшим из лучших. Очень сложно выбирать победителей, но это конкурс, поэтому победители должны быть», ­– сказала Хуснутдинова.

Она отметила, что юбилейный год для премии во многом особенный. Во-первых, по рекордному количеству заявок. Они пришли из 30 стран мира, в том числе из Китая, Монголии, Кореи, Италии, Франции, Черногории, США, Армении, Грузии, Молдавии, Индии, Латвии.

Ирина Хуснутдинова Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Много заявок из Казахстана и Узбекистана. Есть и новые страны, и очень даже неожиданные. Это Израиль, Сирия, Замбия, Македония, Великобритания. Мы поражены! Во-вторых, в этом году нашему конкурсу Комиссия по делам ЮНЕСКО предоставила эгиду. В Журнале “Вестник ЮНЕСКО” вышла статья “Молодые таланты” о премии “Глаголица”. Это очень престижно. В-третьих, наши глаголята, как мы их называем, участвуют в семейном книжном фестивале “Тау”», – подчеркнула организатор премии.

Победителей премии взыскательное жюри из уже состоявшихся писателей выбирает во время живого общения с полуфиналистами. Сегодня на литературную смену в лагере «Адымнар» в Казань съехались более сотни ребят из Монголии, Италии, Франции, Молдовы, Казахстана и других стран, попавших в короткий список премии. До 20 ноября им предстоит общаться с известными писателями, журналистами, переводчиками, обучаясь на их мастер-классах, а также доказывая личное авторство представленных на конкурс работ.

Нина Дашевская Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«География действительно невероятная, и мне очень сложно оценивать. Когда ты видишь Казахстан, Узбекистан, Израиль, ты понимаешь, что очень часто это ребята-билингвы, у которых русский почти родной, а то и родной. Но есть работы из Индии, из Америки, из Китая, из Франции – ты видишь, что они учат русский. Важно, что русский язык остается той связующей нитью, которая создает горизонтальные связи между людьми. Мне очень важно, не что мы сейчас будем ребятам говорить, а чтобы они друг друга увидели и чтобы они друг с другом поговорили. Очень важно, не кто победит, а кто будет встречаться и как они это потом запомнят. У них появляются друзья и появляются новые точки на карте – большой мир становится ближе», – сказала одна из членов жюри премии, оценивавшая номинацию для мультилингвальных участников конкурса, писатель Нина Дашевская.

Она также подчеркнула, что для пишущего человека очень важно впервые увидеть свой текст напечатанным – когда уже ничего нельзя изменить, как при чтении с экрана. Организаторы премии издают ежегодный альманах, в котором представлены конкурсные работы короткого списка премии. Отдельным изданием был выпущен альманах произведений призеров Гран-при первых 8 лет конкурса. В нем работы представлены в том числе на французском, английском и турецком языках. Кроме того, иногда некоторые произведения участников «Глаголицы» по своему выбору публикуют журналы.

«Разные чувства. Дети радуются, подростки очень часто говорят: “Ужас”. У меня коллекция таких альманахов. Это очень приятно. Можно следить за ростом некоторых наших участников, которые с нами не первый год. Все издано на хорошей бумаге, что немаловажно. Главное – чтобы дети сами прочитали работы других, и не с экрана, а в напечатанном виде», ­– отметила Дашевская.

Светлана Лось Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Символично, что музыкальное сопровождение церемонии награждения X Международной независимой литературной премии «Глаголица» приглашен создать Молодежный симфонический оркестр Татарстана, которому в этом году, как и премии, исполнилось 10 лет. Литературно и музыкально одаренные дети смогут пообщаться друг с другом, чтобы в будущем, выразила надежду художественный руководитель музыкального коллектива, член жюри премии Светлана Лось, делать мир добрее, проявлять больше сочувствия и теплоты друг к другу.