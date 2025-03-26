Чтобы попасть на вернисаж выставки Шагала, казанцам пришлось отстоять очередь

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Коллекционеру из Санкт-Петербурга Павлу Башмакову снова удалось собрать в Казани аншлаг. Столь востребованной, что в фойе Галереи современного искусства скопилась очередь в гардероб из желающих посетить выставку из его собрания «Марк Шагал. Под единым небом». В 2023 году Башмаков уже привозил в столицу Татарстана выставку «Сальвадор Дали. Сюрреализм – это я», открытие которой тоже вызвало большой наплыв посетителей в музей.

Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

«Количество людей, пришедших сегодня, превзошло все наши ожидания – великолепная выставка приехала в Казань. Конечно, Марк Шагал русский, конечно, Марк Шагал и французский художник. Но где бы он ни был, он всегда воспевал еврейскую культуру, еврейский быт и, конечно, свою любовь единственную и неповторимую. Он создал необыкновенный самобытный язык в искусстве. В парижском театре единственный, кому дали возможность создавать монументальное искусство, был Марк Шагал. И там он снова вспомнил нашего Чайковского, Рахманинова и всех наших великолепных творцов искусства и получил за это семь наград, которые даёт Франция», - рассказала директор Музея ИЗО Татарстана Розалия Нургалеева.

​ Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

Перед открытием выставки дали небольшой концерт живой музыки, в котором звучали мелодии на еврейскую тему. В дальнейшем у выставки будет музыкальное сопровождение в записи – французский шансон. Скончавшись на 98 году, художник-эмигрант большую часть жизни провел во Франции.

Оригинальную графику известнейшего художника-авангардиста ХХ века Марка Шагала можно будет видеть в течение трёх месяцев – до 29 июня. В двусветном пространстве Галереи современного искусства экспонировано более 130 произведений. Здесь и серия знаменитых офортов к «Мёртвым душам» Николая Гоголя, цикл литографий на библейские сюжеты, произведения, посвященные малой Родине художника Витебску, Парижу, а также жене и музе всей жизни Белле.

​ Павел Башмаков Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

Как отметил владелец коллекции Павел Башмаков, Шагал не был религиозным человеком, однако для того, чтобы создать цикл на библейские темы, художник ездил в Палестину, где впитал историю своего народа и понимание цвета его народом. Сам Шагал писал, что был очарован Библией и считал ее самым большим источником поэзии всех времён.

Специально для Казани выставка «Марк Шагал. Под единым небом», впервые представленная осенью 2023 года в Санкт-Петербурге, дополнена 20 экспонатами. Их коллекционер вообще впервые показывает публике. В основном это графика из цикла иллюстраций к произведению Гоголя «Мертвые души».

«Стоит увидеть именно такого Шагала. Шагал бывает разный. Здесь мы показываем и начало его творческой жизни. Та же серия «Мертвые души» положила начала Шагалу как всемирно известному художнику. Мы показываем его и в период его расцвета – все, что связано с библейскими сюжетами. И ту серию, которая стала по сути его последней: в 1977 году он создал серию сюжетов, посвященную творчеству Андре Мальро – на тот момент и другу его, и министру культуры Франции (а также писатель и культуролог – прим. Т-и) – очень пассионарной личности», - подчеркнул в беседе с журналистами Павел Башмаков.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Свое любимое произведение Шагала коллекционер называть не стал – чтобы посетители выставки не отдавали свое внимание преимущественно ей.

«Каждый человек, пришедший на выставку, должен свою любимое произведение найти. Вся красота заключается в том, чтобы посмотреть всю выставку и понять, попробовать прочувствовать то, что чувствовал Шагал. В моем сердце его творчество хорошо откликается, потому что этот романтизм, эта любовь, мне кажется, никого не могут оставить равнодушным. Цвета… Андрей Вознесенский говорил, что у Шагала есть знаменитый его васильковый цвет, который ни с кем не перепутаешь», - сказал Павел Башмаков, выбравший для вернисажа тёмно-синий костюм с бабочкой в тон.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

28 марта исполнится 40 лет со дня смерти Марка Шагала.