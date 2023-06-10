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Чтобы обезопасить детей, в Татарстане инициировали акцию «Осторожно, окно»
Ежегодно в РФ выпадают из окон тысячи детей, сотни из них погибают или остаются инвалидами на всю жизнь, сообщает оперуполномоченный по права ребенка в РТ Ирина Волынец.
Во всех случаях это следствие недосмотра родителей и непонимания опасности.
Часто трагедия происходит из-за москитных сеток, которые не могут защитить ребенка от гибели.
Команда Уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец запустила социальную акцию «Осторожно, окно!», присоединившись к которой вы поможете в распространении важной информации.
«Мы подготовили памятку для родителей, о которой напоминаем в начале каждого лета. Разместите это видео в социальных сетях с хештегом #ОсторожноОкно, чтобы помочь нам защитить детей», – сообщает Волынец.
Родителям не следует держать открытыми окна, если дома находится ребенок, ведь каждая секунда, когда родитель отвлекается, может стать последней в его жизни.
Не следует ставить мебель вблизи окон, следует запрещать детям прыгать на кровати или другой мебели рядом с окнами.
Никогда не стоит рассчитывать на москитные сетки, они не предназначены для защиты от падений!
Ранее «Татар-информ» опубликовал материал, в котором подробнее рассказал о детском травматизме и опасности открытых окон летом.
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