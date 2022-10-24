«Особенно страшен для переболевших Covid бессимптомно»: медики РТ о надвигающемся гриппе

Жителей Татарстана активно прививают против гриппа. Как этот вирус действует на нервную систему, почему он особенно опасен для переболевших Covid-19 в легкой и бессимптомной формах, сколько жителей РТ уже привились и сколько должны пройти эту процедуру, «Татар-информу» объяснили главный санитарный врач республики и главный эпидемиолог Минздрава РТ.

Марина Патяшина: «1,1 млн жителей Татарстана уже вакцинировались от гриппа» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Гриппа нет. Пока…

«На сегодня эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ остается стабильной. Пока мы не видим выделения вирусов гриппа от больных с острыми респираторными вирусными инфекциями, мы продолжаем ежедневный мониторинг», – рассказала «Татар-информу» руководитель Управления Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина.

Главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Министерства здравоохранения РТ Дмитрий Лопушов добавил, что ситуация спокойная, в системе здравоохранения случаев гриппа также не регистрируют. Но оба спикера добавляют: пока...

«Ориентировочно по всем показателям пандемия гриппа у нас начинается в конце декабря и после зимних каникул. Каких-то предпосылок того, что у нас изменятся сроки подъема заболеваемости гриппом, нет. Сейчас у нас идет подготовка к сезону заболеваемости гриппом», – отметил Дмитрий Лопушов.

Дмитрий Лопушов: «По всем показателям пандемия гриппа у нас начинается в конце декабря и после зимних каникул» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Чтобы подготовиться к приходу гриппа, татарстанцам необходимо привиться. По словам главного санитарного врача, важно успеть сделать прививку до 1 декабря. Так получится успеть к подъему заболеваемости и защитить себя и своих близких.

Новых штаммов не будет

По словам Дмитрия Лопушова, ожидается циркуляция традиционных штаммов A и B, причем гриппа штамма A в большем количестве.

«Ничего нового, слава богу, не произошло. Штаммы те же», – добавил Дмитрий Лопушов.

«Грипп опасен тем, что он наносит токсическое воздействие на нервную систему и вызывает различные осложнения, в том числе и пневмонию» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Чем опасен грипп и почему после Covid-19 он переносится очень тяжело?

«Грипп опасен тем, что он наносит токсическое воздействие на нервную систему и вызывает различные осложнения, в том числе и пневмонию. Особенно он опасен для тех, кто переболел новой коронавирусной инфекцией, а у нас таких значительное количество, в том числе и бессимптомной формой», – заметил главный эпидемиолог Татарстана.

На углубленной диспансеризации даже после бессимптомного или «легкого» коронавируса врачи выявляют осложнения в работе дыхательной, нервной систем, повышенную утомляемость. По словам Дмитрия Лопушова, если на эти симптомы накладывается грипп, самочувствие пациента будет в два раза хуже. Грипп попадает на «благоприятную почву» – ослабленный иммунитет и будет протекать тяжело.

«Жители республики без боязни, активно, инициативно идут в поликлиники и делают прививки» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В этом году татарстанцы прививаются от гриппа активнее

Марина Патяшина рассказала, что в этом году запланировано вакцинировать 60% татарстанцев – это 2,4 млн человек.

В республику уже поступило 1,3 млн доз, сейчас ждут нового поступления.

«1,1 млн жителей Татарстана уже вакцинировались. Следует отметить, что вакцинальная кампания явно проходит лучше в этом году. Ситуация, которая вызывала особую настороженность к вакцинопрофилактике, несколько успокаивается. Мы возвращаемся в штатный режим работы, когда жители республики без боязни, активно, инициативно идут в поликлиники и делают прививки», – рассказала руководитель республиканского Роспотребнадзора.

Дмитрий Лопушов объяснил, что в вакцине есть антиген, в ответ на ее введение в организме вырабатываются иммуноглобулины класса G, которые в дальнейшем при проникновении вируса гриппа связывают его и дезактивируют. Как итог – человек либо не заболевает совсем, либо переносит болезнь в легкой форме.

В этом году запланировано вакцинировать 60% татарстанцев – это 2,4 млн человек Фото: © «Татар-информ»

«На сегодня 28% населения вакцинировано против гриппа, и это уже хорошо. По стране показатель вакцинированных составляет 24%», – добавила Марина Патяшина.

Дмитрий Лопушов порекомендовал татарстанцам, которые еще не привились, позаботиться о своем здоровье и принять правильное решение.