Что ждет население и предпринимателей Татарстана в ноябре

Ноябрь начался с нерабочих дней с сохранением заработной платы, которые продлятся до 7-го числа. Решение об их введении из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса принял Президент России Владимир Путин.

Согласно принятому Президентом РТ Рустамом Миннихановым совместно с Оперативным штабом по борьбе с распространением Covid-19 решению, в республике нерабочие дни также продлятся до 7 ноября. Кто и в каком режиме работает, а кто отдыхает в этот период в Татарстане, можно узнать в материале ИА «Татар-информ».

С 1 ноября начался прием заявок от предпринимателей на оказание мер поддержки из-за введения новых коронавирусных ограничений. Бизнесмены могут получить гранты и льготные кредиты. Кто может на них рассчитывать и какую помощь окажут бизнесменам власти республики — в инструкции ИА «Татар-информ».

Двойной размер страховой выплаты по старости, более 12 тыс. рублей в месяц, с ноября будут получать граждане 80 лет и старше. Приуроченную к 80-летию открытия Дороги жизни выплату получат защитники блокадного Ленинграда. Им единовременно начислят по 50 тыс. рублей.

Прибавка в ноябре полагается и некоторым категориям пенсионеров: бывшим членам летных экипажей гражданской авиации, а также представителям отдельных категорий работников угольной промышленности. Сумма выплат зависит от среднемесячной зарплаты и стажа.

В России с 8 ноября вводится новая форма сертификата, подтверждающего вакцинацию против коронавирусной инфекции или факт перенесенного заболевания. Сертификаты, выданные ранее, будут автоматически переоформлены на портале госуслуг до 1 марта.

С 9 ноября планируется возобновить авиационное сообщение с рядом стран: Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией, Таиландом, Багамами, Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ.

До конца месяца компании в России должны зарегистрировать корпоративные SIM-карты в Единой системе

идентификации и аутентификации (ЕСИА). SIM-карты, сведения о которых не будут отражены в ЕСИА, 1 декабря 2021 года заблокируют. По мнению депутатов Госдумы, которые приняли советующие поправки в закон «О связи», это позволит бороться с «серыми» SIM-картами, которые массово приобретаются от имени предпринимателей и после этого безадресно раздаются. Такой способ в том числе использовали телефонные мошенники.