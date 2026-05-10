«Что мне будет за соблюдение заповедей?»: батюшка о том, от чего спасается православный человек

Что такое заповеди, для чего они нужны и что будет с теми, кто их не исполняет? Откуда взялись и чем отличаются заповеди Ветхого и Нового Заветов? На эти и другие вопросы «Татар-информа» ответил руководитель миссионерского отдела Казанской епархии, иерей Александр Ермолин.





«Спасение – это понятие сложнобъяснимое для современного человека»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против» на православные темы. В прошлом выпуске священник рассказывал о том, чего нельзя делать на Пасху. Сегодня руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин в подкасте «Кофе с батюшкой» рассказывает о заповедях.

«Заповеди – это то, что нам дал Господь, и они объясняют нам то, как правильно жить»

– Что такое заповеди?

– Нас часто спрашивают о том, какие духовные ориентиры есть в жизни православного человека. Ответ Церкви очень простой: у нас есть все необходимое для глобальной задачи, для спасения, – это Церковь, таинства, молитва и так далее. И есть все необходимое для нашей жизни, для задачи частной, – это заповеди. Заповеди – это то, что нам дал Господь. Они объясняют нам, как правильно жить. Давайте попробуем в этом разобраться.

Я помню, как в нулевые годы люди стали ходить в храм после долгих лет советских репрессий, – это было первое поколение верующих после долгих лет запретов. Я и сам отношусь к таким. Тогда часто вставал вопрос о том, как жить православному христианину и на что ориентироваться. Есть пример Российской империи, и можно заниматься исторической реконструкцией, чтобы жить, как жили православные раньше. Но тогда мы уже подходим к такому прекрасному изданию, как «Домострой». Кстати, очень интересная книга – всем советую прочитать.

Да, можно жить так, как жили раньше, но все это частности. Нужно помнить, что у нас есть вечное – это заповеди. Они встречаются в Ветхом Завете – это десять заповедей, которые Господь дал Моисею, все их прекрасно знают. Они легли в основу культуры и даже в той или иной степени легли в основу нашего законодательства. Например, заповеди «Не убий» и «Не укради» однозначно повлияли на создание современного права. И есть еще заповеди блаженства, о которых Господь говорит нам в Новом Завете.

– Чем отличаются ветхозаветные заповеди от новозаветных?

– Заповеди, которые Господь дает Моисею, всем известны: не убей, не укради, не лжесвидетельствуй, не прелюбодействуй и так далее. Они условно разделяются на две части: одна часть – это заповеди по отношению к Богу, например «возлюби Господа Бога своего», а другая часть – по отношению к людям, в них говорится о том, как нужно себя вести с другими людьми. По сути своей все эти заповеди сводятся к одному: возлюби Господа Бога своего и возлюби ближнего своего, как самого себя. Ветхозаветные заповеди и заповеди блаженства сохраняют свою актуальность и в наши дни.

Получается, что заповеди Моисея – это база, фундамент, а заповеди блаженства говорят нам уже о более совершенном человеке. О том человеке, который идет по пути к какой-то духовной жизни, развивается, совершенствуется и хочет достичь каких-то духовных высот. Например, «блаженны нищие духом» – это те, кто понимает свою духовную пустоту, которые хотели бы как-то духовно наполниться, духовно развиваться и жить как православные христиане.

Фото: © Сергей Пятаков / РИА Новости

«Главное устремление человека – это устремление к спасению»

– Что мне будет за соблюдение заповедей?

– Некоторые люди задаются вопросом: «Что мне будет за соблюдение заповедей?» Если можно так выразиться – человек будет успешен в нашем мире, будет жить правильно, как христианин. Этот же человек может надеяться на вхождение в Царство Божие. То есть он будет успешен и в этот мире, и в Царствии Небесном.

– Что такое спасение в церковном понимании?

– Главное устремление человека – это устремление к спасению. Спасение – это понятие сложнобъяснимое для современного человека. Когда мы говорим, что Господь приходит в мир ради нас, людей, это вроде более-менее понятно. Но иногда люди спрашивают: «А от чего надо нас спасать?»

Есть прекрасное мнение священника Александра Шмемана, он говорил: «Именно спасение – главная идея человечества». Ведь когда человек тонет, он просит не об улучшении ситуации, не о комфорте, а о спасении: «Вытащите меня отсюда».

В глобальном смысле речь идет о спасении от рабства греху, от жизни по страстям. Вот в этом и есть спасение. Но современному человеку это сложно понять, поэтому до него приходится доносить, что мы, люди, погибаем, потому что находимся в рабстве греху, а полная свобода от греха происходит только тогда, когда мы принимаем на себя иго Христово.

Есть только два состояния бытия человека: либо быть рабом греху и своим страстям, либо принять на себя иго Христово, то есть принять заповеди Иисуса Христа и следовать его учению.

