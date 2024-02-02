Глава ГИБДД: В Татарстане увеличат количество проекционных пешеходных переходов

В Татарстане увеличат количество проекционных пешеходных переходов. Об этом в прямом эфире «Татарстан Онлайн» рассказал Главный госавтоинспектор республики Рустем Гарипов.

Недавно ставшая частью дорожного движения технология полностью оправдала себя, активно обсуждается вопрос об увеличении количества подобных пешеходных переходов. В особенности это актуально в снежные дни, когда проекцию прекрасно видно, в отличии от обычной зебры.

«На последней Комиссии по безопасности дорожного движения было принято решение увеличить количество таких переходов на дорогах. Такое решение было принято исходя из статистики. На участках дороги, где установлена подобная технология, ДТП гораздо меньше, чем на тех, где находится обычная разметка», – объяснил начальник УГИБДД МВД по РТ Рустем Гарипов.