Что делать, если во время уразы что-то съел по забывчивости – ответ имама

Фото: © «Татар-информ»

Прием пищи или питье воды во время поста по забывчивости не нарушает уразу. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.

Он отметил, что в первые дни поста некоторые по забывчивости могут что-то съесть или выпить, поскольку это у них вошло в привычку в повседневной жизни.

«В таком случае то, что осталось во рту, нужно выплюнуть, прополоскать рот, не глотая воды, и продолжать поститься», – сказал хазрат.

Полный текст интервью с Рустамом Хайруллиным читайте в нашем материале «Чай с хазратом: смысл поста, важность сухура и ифтара и что нарушает уразу».