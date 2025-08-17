Что делать, если он потерялся, и можно ли носить чужой: батюшка о нательном крестике

Почему кресты бывают разной формы? Что делать, если нательный крестик потемнел или потерялся? Можно ли носить крестик умершего родственника? Нужно ли прятать его под одеждой? Есть ли разница, из какого материала сделан нательный крестик? На эти и другие вопросы «Татар-информа» ответил иерей Александр Ермолин из Казани.





«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против» на православные темы. В прошлом выпуске мы рассказывали о том, что такое апокалипсис. Сегодня руководитель миссионерского отдела Казанской епархии Александр Ермолин в подкасте «Кофе с батюшкой» рассказывает о том, что символизирует православный крест.

Александр Ермолин: «Сейчас мы знаем самые разные формы крестов. Главное, чтобы в центре изображения были не какие-то красивые камушки, а сам Господь» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Крест – это не просто символ, это еще и напоминание о любви Бога»

– Что такое крест?

– Нательный крест является очень важным символом – это напоминание нам о той Божественной любви и жертве, которую Господь приносит для всего человечества. Бог настолько любит людей, что сам приходит в мир, сам проповедует, претерпевает страдания – вольное распятие – и воскресает. Таким вот образом каждый православный человек должен понести свой жизненный крест, свои испытания, свои скорби и в итоге войти по милости Божией в Царствие Небесное. Поэтому крест – это не просто символ, это еще и напоминание о любви Бога к людям и напоминание о готовности следовать за Христом.

– Почему кресты бывают разной формы?

– Кресты исторически были очень разные. Вообще изображения Древней Церкви отличаются от наших: изначально они были аллегорические. Например, Христа они изображали в виде агнца, который идет на заклание, они использовали символы хлеба, рыбы и так далее – это были намеки на христианскую культуру, когда Церковь была гонима. Потом возникают уже привычные нам изображения креста, ставшие традиционными. Они встречаются уже в III-IV веках. Иоанн Златоуст, живший в IV веке, говорил о том, что плохо поступают те, кто надевает на своих детей амулеты, а не нательный крест. То есть уже тогда были разные языческие тенденции, когда люди по своему незнанию надевали на себя разные обереги.

Сейчас мы знаем самые разные формы крестов. Главное, чтобы в центре изображения были не какие-то красивые камушки, а сам Господь как напоминание о распятии и той большой Божественной любви, которая есть у Бога по отношению ко всему человечеству.

«Кресты исторически были очень разные» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Череп, который располагается внизу креста, – это голова Адама»

– Что символизирует крест с полумесяцем снизу?

– Есть изображение креста с изогнутой линией внизу. Это не полумесяц, как кто-то думает, и никакого отношения к исламу он не имеет. Это отголоски Древней церкви, где крест изображался в виде якоря, что символизирует крест как якорь нашей веры.

– Что означают символы на кресте, например череп под ногами Иисуса?

– На нательном кресте и на том, что носят священники, есть очень много разной символики. Традиционно справа и слева есть буквы, которые обозначают «Иисус Христос». Самое интересное изображение, о котором часто спрашивают, – это череп, который располагается внизу. Череп этот – это голова Адама. Согласно церковному преданию, Господа распяли на Голгофе – на том месте, где был похоронен праотец Адам. В это есть символизм: из-за грехов Адама и Евы человечество изгнали из рая, а Господь, как новый Адам, помог человечеству в этот рай снова вернуться.

– Имеет ли значение, из какого материала сделан крест?

– Кресты делают из самых разных материалов. Но очень хочется, чтобы у человека всегда было адекватное понимание того, зачем это нужно и что это означает. Допустим, человек в традиции 90-х годов вешает на себя цепь толщиной с палец, огромный крест – больше, чем у священника. В этом случае возникает вопрос, соответствует ли он той духовной жизни, о которой заявляет. Если человек надевает на себя крест, значит, он сообщает миру, что он – православный. Ведь это не просто символ, это еще и указание: я – православный, значит, я веду себя соответствующе, совершаю добрые дела, помогаю людям и так далее.

Часто люди в машинах вешают четки, большие кресты – я им всегда объясняю, что это не оберег, не талисман и не украшение. Это ваше сообщение миру о вашей готовности следовать за Христом. Допустим, вы едете по темной трассе и видите, что у кого-то автомобиль сломался. Вы должны посмотреть на крест, который висит у вас в машине, вспомнить, что вы – православный человек, остановиться и постараться помочь.

«Надо воспринимать крест как символ Божественной любви, а не как амулет или оберег» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Кто-то думает – если носить чужой крест, то можно повторить судьбу другого человека»

– Какой же выбрать крестик в качестве нательного?

– Мы являемся наследниками очень большой истории. За нами две тысячи лет церковной культуры, архитектуры и искусства. Поэтому у нас есть возможность выбрать себе крест из всего того разнообразия, которое нам сейчас доступно.

Есть прекрасный крест святой Нины – Нина Грузинская проповедовала православие и в качестве креста носила на шее две палочки, перевязанные виноградной лозой.

Есть крест традиционный четырехконечный, кто-то носит восьмиконечный, кому-то нравится золотой, серебряный и так далее. Выбор большой, но я призываю к адекватности. Допустим, кто-то хочет носить символ креста как агнца – пусть носит. Но нужно понимать, что это обозначает. Или, допустим, есть символы хлебов и рыб, которые использовались, когда на Церковь были гонения и христиане, чтобы опознавать друг друга, носили эти символы.

– Можно ли носить крестик, оставшийся от родственника?

– Что люди спрашивают: «Можно ли мне надевать крестик, который носил мой покойный дедушка или носила моя покойная бабушка?» Почему-то люди думают, что есть негативная энергетика, которая передается от покойного какому-либо предмету. Кто-то думает, если носить чужой крест, то можно повторить судьбу другого человека, нести его крест. Такие убеждения абсолютно не имеют никакого отношения к православной традиции. В некоторых семьях есть традиции носить украшения бабушек, прабабушек, которые передаются из поколения в поколение, – и эти традиции опровергают версию о негативной энергетике. Я всегда говорю – если вам нравится и вы хотите носить их в память о своих родственниках, то пожалуйста – носите. И не надо ничего переосвящать.

Есть и те, кто прежде чем надеть украшение покойного, протирает его солью. За это я отправляю на исповедь, потому что это – язычество.

«Мы часто видим, как люди носят серьги в виде креста. Я этого не понимаю» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Привычка прятать крест появилась в советские годы»

– Разрешено ли обмениваться крестиками с кем-либо?

– На Руси была традиция братания, когда люди обменивались нательными крестами и становились назваными братьями. Эта традиция абсолютно народная, и в ней нет ничего суеверного – люди просто на память дарили друг другу кресты. Кстати, эта традиция есть и в Церкви. Допустим, пожилой батюшка, понимая, что умирает, дарит свой наперстный крест молодому священнику на молитвенную память. И когда молодой батюшка дорастает до этой церковной награды, может ее носить.

– Можно ли носить крест как украшение?

– Мы часто видим, как люди носят серьги в виде креста. Я этого не понимаю. Не скажу, что я это жестко осуждаю, но я этого не понимаю. Мне всегда хочется спросить у человека, который носит крестик в ушах или на руке как браслет, понимает ли он суть того, что он на себя надел. То есть понимает ли он, что это не просто красивое украшение, не какая-то мода, а символ того, что Бог его любит, что это – призыв и напоминание о том, что он должен жить в соответствии с христианской жизнью. Но если для него ношение этой сережки является напоминанием этого, то пусть, конечно, носит.

– Надо ли крестик прятать от «чужих глаз»?

– Ношение православного креста является обязательным для православного человека. Прятать крест – это привычка, которая появилась в советские годы, когда свою религиозность скрывали. Сейчас в этом нет необходимости. Человек не должен стесняться своей веры. Я всегда привожу пример: существует Эфиопская церковь, где есть традиция на крещение наносить себе татуировку в виде креста на лоб либо на правое запястье. У них такой посыл, что крест они снимают либо вместе с рукой, либо вместе с головой. Причем у этой Церкви очень непростая история, они все время находятся в гонении, и для них эта татуировка является формой исповедничества.

«Рыцари целовали рукоятку меча, где хранились мощи святых»

– Можно ли делать татуировку на теле в виде креста?

– Я считаю, что не надо делать татуировки с изображением креста, икон и так далее. Потому что человек периодически находится в различных нечистых местах. Вот, допустим, сделал он татуировку в виде креста на все плечо, а потом полез машину чинить или чистить сельский туалет. Поддерживать в чистоте постоянно он это изображение не сможет. Это мое частное мнение, но я против таких татуировок.

– Зачем целуют крест, что это означает?

– Когда человек прикладывается к святыне, он совершает крестное знамение и целует эту святыню: мощи, икону или свой нательный крест. Это является благоговейным отношением к своей святыне. Кстати, очень интересная историческая традиция, когда рыцари целуют свой меч. Они ведь на самом деле целовали не ножны, а рукоятку, в которую вставляли мощи святых или различные реликвии. Они целовали не свое оружие, а обращались к святыне.

Целование креста является моментом молитвы. Я надеюсь, когда люди так делают, они не просто целуют крест, но и произносят в этот момент молитву, пусть коротко, или просто произносят: «Господи, благослови».

– Сколько должно быть нательных крестиков?

– Если у человека есть несколько крестиков, это нормально. Допустим, если человек работает профессиональным банщиком и он носит большой серебряный крест, то в бане ему будет с ним некомфортно, тогда на работе он будет носить деревянный крестик. Примеров множество, самое главное – адекватность. Может быть, кто-то подбирает себе крестики под определенную одежду, какой-то образ – это, наверное, уже неадекватное понимание.

«На нательном кресте и на том, что носят священники, есть очень много разной символики» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В Церкви нет никаких примет: если порвался крестик – значит, была плохая цепочка»

– Нательный крест – это оберег?

– К сожалению, современный человек воспринимает крест как оберег. К сожалению, это наследие многих десятилетий вопиющей эзотерики, всевозможных программ на телевидении. Многие думают, что если на них надет крест, то с ними все будет хорошо. К сожалению, это противоречит самой идее Божественного замысла о человеке. Вспомним мучеников Русской православной церкви, которые страдали и гибли за веру, – по логике суеверного человека получается, что крест их не спас, так, что ли? Поэтому надо воспринимать крест как символ Божественной любви, а не как амулет или оберег.

– Нужно ли хоронить человека с нательным крестом?

– По православной традиции усопшего хоронят с нательным крестом. Я всегда призываю похоронить с тем крестом, который человек носил при жизни. Если он при жизни выразил желание подарить свой крест после смерти кому-то, то пожалуйста, а в гроб пусть положат другой крестик. Но лучше ничего не придумывать и похоронить человека с его же крестом. Нет ничего плохого, что он окажется в земле, в могиле.

– Если порвался крестик – это плохой знак?

– Часто люди приходят в шоковом состоянии и сообщают, что у них порвался крестик. Начинают спрашивать, плохая это примета или хорошая. Вообще в Церкви нет никаких примет, и если порвался крестик, значит, была плохая цепочка или он износился. В этом нет ничего ужасного, и не надо в этом видеть какие-то предзнаменования.

– Нательный крест потемнел – это плохой знак?

– Что означает, если нательный крест потемнел? Это значит либо то, что он выполнен из некачественного металла, либо это химическая реакция при прикосновении к коже человека. Это не означает, что на человека навели порчу или какое-то дурное предзнаменование.

– Как правильно «утилизировать» сломанный крест?

– Если это деревянный крест, мы приносим его в храм, где его сожгут в непопираемом месте. Ну а если металлический, то мы такие крестики собираем и можем потом переплавить.

Свои вопросы на тему православия оставляйте в окне под текстом – отец Александр даст на них подробные ответы в следующих выпусках видеоподкастов «Кофе с батюшкой» или «Батюшка против» на сайте «Татар-информа».

