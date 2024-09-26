«Чтим память обновления храма Гроба Господня»: в Казани отметили осеннюю Пасху

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Воскресение Словущее – это память обновления храма Гроба Господня»

Сегодня в Новоиерусалимском архиерейском подворье Казани отпраздновали осеннюю Пасху. Торжественную литургию возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Осенней Пасхой называют праздник обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме, или по-другому Воскресение Словущее. Именно поэтому праздник прошел в соборе Воскресения Словущего, который сегодня отмечает свой престольный праздник.

«Праздник Воскресение Словущее – это память обновления храма Гроба Господня. Когда римляне захватили Иерусалим, они все разрушили, устроили везде языческие капища. Царица Елена очень много сделала для того, чтобы на святой иерусалимской земле были вновь установлены православные святыни, вновь звучала молитва. Вместе с ней благочестивый Константин возродил почитание православных святынь. Воскресение Словущее – это память повторного освящения иерусалимского храма Гроба Господня», – рассказал руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин.

Так у православных христиан появилась традиция служить Пасхальную службу осенью в этот день, добавил иерей Александр.

«Мы молимся о наших воинах, чтобы они скорее вернулись домой живыми и здоровыми»

Новоиерусалимское подворье было построено в 1665 году, его еще называют Архиерейской дачей. В разные годы здесь бывали именитые личности – Екатерина II и Лев Толстой. В годы советских репрессий место это передали городу и многое было разрушено. А в наши дни монастырь находится на стадии восстановления, сегодня здесь нашли свой приют множество благотворительных и социальных проектов, таких, например, как Сестричество милосердия. Работает здесь и школа с семейными классами, именно поэтому на празднике было очень много детей.

Помолиться пришла сегодня Мария Ефремова – она волонтер, возит гуманитарную помощь для бойцов СВО.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Здесь, в семейных классах, учится моя дочка, поэтому я не могла не прийти. Тем более такой праздник! Осенняя Пасха не везде распространена, а здесь еще и храм, освященный в честь Воскресения Словущего. Ну как не прийти?» – улыбается Мария.

На днях она в очередной раз уезжает в зону СВО с гуманитарной миссией. Ей предстоит проехать ЛНР, ДНР, Херсонскую, Запорожскую области и Крым.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Настоятель Новоиерусалимского подворья отец Роман тоже активно помогает нашим бойцам. Он вместе с прихожанами храма и волонтерами каждый месяц отправляет “ГАЗель” с гуманитарным грузом. Большое спасибо ему за это. Сегодня все мои молитвы о мире – как и всегда. Мы все молимся о наших воинах, чтобы они скорее вернулись домой живыми и здоровыми», – говорит Мария.

Теперь в Казани, как и в Раифе, появился свой источник со святой водой

Просторный храм в это праздничное утро был полон людей. Служба здесь проходила по Пасхальному чину – вывесили буквы «Х» и «В», как в день Воскресения Христова. Свечи в руках священнослужителей были окрашены по-праздничному в три цвета: красный, зеленый и желтый. Хор исполнял Пасхальный тропарь: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав!»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Желающих причаститься сегодня было очень много, поэтому священство подготовило сразу три чаши со святыми дарами. После проповеди начался крестный ход – облаченные в красные одеяния священнослужители во главе с митрополитом отправились в шествие вокруг храма, выкрикивая: «Христос воскресе!», а верующие отвечали им: «Воистину воскресе!».

Митрополит Кирилл кропил всех святой водой. Когда брызги попадали на детей, они радостно кричали и просили повторить. Владыка с удовольствием повторял процесс несколько раз на радость малышне.

Сначала шествие отправилось к месту, где находился храм, разрушенный в годы советских репрессий. Здесь в память об обители установили поклонный крест.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Затем крестным ходом священство отправилось к новой часовне со святой водой, которая называется «колодец Иакова». Ее возвели в этом году, но освятить пока не успели. Сегодня такая возможность представилась, и митрополит совершил чин освящения. Теперь в Казани, как и в Раифе, появился свой источник со святой водой, и каждый желающий может прийти и набрать воды. К слову, вода успешно прошла разные тесты на качество.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Каждое воскресенье – это малая Пасха»

Закончился крестный ход у входа в собор.

«1689 лет назад был освящен храм Воскресения Господня. Он объединяет собой и гроб Господень, и Голгофу – там, где Христос страдал, где был положен и где воскрес. Сегодня в Иерусалиме неспокойно, и так же неспокойно у нас. И там не все устроено, и здесь не все устроено. Но радость Пасхальная все равно присутствует в сердце. В этом есть большой глубокий смысл, потому что радость человека не зависит от внешнего. Человек может быть в самом прекрасном: среди картин, художественных произведений, где все будет чистенько и приглажено, и не радоваться», – обратился митрополит Кирилл к собравшимся.

Правящий архиерей отметил, что человек может жить в пустыне, в шалаше – не в самых хороших условиях, но на душе у него все равно будет радость.

«Подлинная радость бывает тогда, когда мы со Христом Спасителем. Желаю всем нам, чтобы это ощущение радости было всегда. Не только сегодня, когда мы празднуем обновление храма Гроба Господня в Иерусалиме, то есть его освящение, когда по русской традиции служится Пасхальная служба, но и каждый воскресный день, ведь каждое воскресенье – это малая Пасха», – отметил он.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Когда человек приходит сюда, он сразу забывает о тех трудах, которые приложил в пути»

«Эта радость должна быть преобладающим чувством в нашем сердце. Не уныние, не горесть, не робость, хотя все многосложно в нашем сердце. Но радость о воскресшем Господе должна питать нашу с вами душу и нашу с вами жизнь. Вот как дети радуются, когда я их святой водой поливаю», – улыбнулся он.

Владыка Кирилл поблагодарил настоятеля монастыря иеромонаха Романа Модина за его работу в Новоиерусалимском подворье.

«Я думаю, ничто бы не принесло нам такой радости, если бы здесь не было детей. Это, конечно, большое счастье. Поэтому, отец Роман, Бог вам в помощь, и всем наставникам, всем родителям, которые приводят сюда своих детей. Да, это место не самое удобное в плане транспорта, но когда человек приходит сюда, он сразу забывает о тех трудах, которые приложил в пути», – отметил правящий архиерей.

В благодарность настоятель обители подарил митрополиту икону Преподобной Фамарь Марджанишвили, привезенную из Грузии.

«Исторически Воскресенская обитель была украшением града Казани. Уповаем и надеемся, что под вашим попечением она будет восстанавливаться, обретет былую красоту. Сейчас только небольшие ее початки. Когда вы приезжаете к нам, мы испытываем такую радость, как будто в детстве оказались. Это очень редкое чувство для взрослого человека, поэтому искренне признателен вам за это», – поблагодарил владыку иеромонах.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«День чая» и мастер-классы для детей

Праздник продолжился экскурсией по подворью, программой для детей с мастер-классами по керамике, росписи, театральному искусству и рукоделию. Всех накормили вкусным пловом от Раифского подворья, Свято-Никольское сестричество Казани устроило свою традиционную акцию «День чая» с дегустацией трав, собранных вручную, и ярмаркой-продажей авторских чайных композиций.

«“День чая” – это наша акция, которую мы проводим уже три года. Все чайные сборы мы собираем сами, своими руками в экологически чистых районах Татарстана. На сегодняшний день у нас есть пять видов сборов, у них разные полезные свойства. Также мы представили здесь выпечку, которую испекли сами», – рассказала сестра милосердия Анна Хасанова.

Собранные средства пойдут на благотворительность. У сестер милосердия очень много подопечных, которые нуждаются в уходе и лекарствах.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы помогаем двум казанским хосписам, ДРКБ, а также одиноким пожилым людям. Мы покупаем им продукты, помогаем с уборкой, сопровождаем на различных мероприятиях. Также мы раз в неделю кормим бездомных и ухаживаем за ранеными в прифронтовых госпиталях», – рассказала женщина.

Завтра православные отметят еще один большой праздник – Воздвижение Креста Господня. Сегодня вечером митрополит Кирилл совершит всенощное бдение с чином Воздвижения Креста Господня в кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери Казанского Богородицкого монастыря. Это одно из самых торжественных богослужений церковного года. Завтра в семь утра он возглавит праздничную службу в пещерном храме Казанского собора.