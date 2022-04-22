ЦСКА примет «Магнитку» в третьем матче финала Кубка Гагарина

ЦСКА сыграет против «Металлурга» в Москве в третьем матче финальной серии плей-офф КХЛ. Начало встречи сегодня в 19:30 по московскому времени.

После двух магнитогорских матчей финала, счет равный – 1:1. Первая игра осталась за армейцами (1:3), а во второй встрече со счетом 6:4 сильнее оказался «Металлург». Серия переезжает в Москву.

Стоит отметить, что четвертый поединок финальной серии пройдет также в столице страны 24 апреля. Матч начнется в 16:30 по московскому времени. Игра номер «пять» состоится в Магнитогорске 26 апреля в 17:00.

Напомним, что в финальной серии Восточной конференции магнитогорцы обыграли челябинский «Трактор» со счетом 4:1. В свою очередь, ЦСКА для выхода в финал Кубка Гагарина понадобились все семь матчей в противостоянии с санкт-петербургским СКА – 4:3 в серии.

Обладателем Кубка Гагарина станет команда, первой одержавшая четыре победы. В случае необходимости, шестой матч серии пройдет в Москве 28 апреля, седьмой – на уральском льду 30 апреля.

Ранее мы опубликовали расписание матчей финальной серии плей-офф.