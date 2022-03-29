«ЦСКА по-честному чемпионом стал?»: экс-наставник «Рубина» жестко раскритиковал Слуцкого

Бывший главный тренер «Рубина» и гендиректор ФК «Севастополь» Валерий Чалый в интервью «Татар-информу» жестко отреагировал на конфликт нынешнего наставника казанцев Леонида Слуцкого с футбольными арбитрами РПЛ.

«Нельзя столько внимания уделять судьям. Футболисты просто перестают играть. Психологически они настроены на отрицательный результат и вслед за тренером ругаются с арбитрами. Футболисты реагируют на тренерский штаб очень быстро. Они уже не играют, а ищут у судьи ошибки.

Я такой пример приведу. Моя последняя игра в «Рубине» в роли главного тренера. Я хорошо помню, мы играли с ЦСКА на «Казань Арене». Если мы забирали очки у ЦСКА, то чемпионом становился бы «Ростов». В первом тайме мы забиваем чистый гол. Там и без VAR было видно, что никакого офсайда и близко не было. Почему же Слуцкий раньше о судействе не кричал и не говорил, что чемпионство ЦСКА незаконно?

Тогда у меня был последний матч в роли тренера «Рубина». Я знал об этом еще до игры. Но все равно ничего не сказал о судействе в той встрече с ЦСКА. Я мог об этом сказать? Да легко. По каким причинам они ошиблись? А по-честному ЦСКА чемпионом стал или нет? Пусть тогда Слуцкий скажет всем, что не по-честному я стал чемпионом, отдаю медали. Этого же никто не скажет», - заявил Чалый нашему изданию.

Также специалист заявил, что в «Рубине», возможно, проблемы в командной атмосфере.

«Смотрю практически все матчи, которые могу посмотреть. Двоякое такое мнение. Прошлый сезон был удачный. Команда играла, очки набирала, место неплохое заняли. Со стороны видно, что потеряно нечто в атмосфере команды, а не клуба. Внутри команды что-то произошло. И нельзя называть отъезд легионеров значимой причиной. Посмотрите, как играют «Крылья Советов», очень нравится смотреть. В составе почти одни наши. А насчет проблемы в «Рубине», это, наверное, должен объяснить Слуцкий и его помощники», - считает Чалый.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию интервью Валерия Чалого.