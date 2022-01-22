news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
22 января 2022  23:25
Дамир Садриев

ЦСКА не заинтересован в приглашении нападающего «Рубина» Деспотовича

news_top_970_100

Московский ЦСКА не заинтересован в переходе форварда казанского «Рубина» Джордже Деспотовича. Об этом сообщает Metaratings.

По словам источника, некоторое время назад армейцы рассматривали возможность приглашения сербского форварда «Рубина», но в данный момент в стане московского клуба решили от данной идеи отказаться. 

Напомним, ранее сообщалось о том, что «Рубин» отправил Деспотовича тренироваться с дублем основной команды, а сам футболист уже попрощался с болельщиками казанского клуба. 

В текущем сезоне 29-летний сербский футболист провел девять матчей за «Рубин», забил один гол и сделал одну результативную передачу. По данным авторитетного портала transfermarkt.de рыночная стоимость Деспотовича составляет 5 млн.евро.

#фк рубин #Футбол #чемпионат России по футболу
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное