ЦСКА, «Магнитка» и татарский СКА: кто поспорит с «Ак Барсом» за Кубок Гагарина?

Громкая трансферная кампания «Ак Барса» в глазах многих болельщиков сделала казанцев главным претендентом на «золото» КХЛ. Но если кинуть взор на составы конкурентов, то команда Знарка уже не будет выглядеть безоговорочным фаворитом. Кто готов бросить перчатку «барсам» – в обзоре спортивной редакции «Татар-информа».

Команда Знарка не выглядит безоговорочным фаворитом, если оценить составы главных конкурентов

Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

«Ак Барс» далеко не идеален, как кажется на первый взгляд

Ни для кого не секрет, что главным козырем в рукаве Олега Знарка в новом сезоне станет нападение. Правда пока не совсем понятно, станет ли излишняя заточенность на атаку проблемой для «Ак Барса» и каким образом её будет решать тренерский штаб, но все же внешне ростер смотрится впечатляюще.

При всем изобилии звездных форвардов «барсы» на бумаге имеют одну из худших оборон среди команд из топ-5 лиги. Главного звездного защитника команды Вячеслава Войнова скорее можно назвать неким «полунападающим». А что касается остальных, то их перспективы играть в топ-клубе лиги либо крайне сомнительны, либо кажется, что они будут доигрывать в «Ак Барсе» свой последний большой контракт в карьере. Налицо – недостаток быстрых, силовых защитников в пиковом в плане формы возрасте.

Если смотреть на вещи трезво, то средний возраст «Ак Барса» выходит 29,5 лет Фото: ak-bars.ru

Нельзя не отметить и средний возраст команды. Да, можно ссылаться на пост клуба со средним возрастом 28,5 лет, в котором в одном ряду стоят Александр Радулов, Вадим Шипачев, Артур Бровкин и Никита Евсеев. Но сколько матчей в сезоне сыграют первые двое, а сколько вторые? Вопрос риторический. Так что если смотреть на вещи трезво и убрать из ума тех, кто сыграет за главную команду 2-3 матча за сезон, то средний возраст «Ак Барса» выходит 29,5 лет. Напомним, лишь, что в прошлом сезоне этот показатель по лиге составил 27,5 лет.

Еще одна не самая приятная тема – это тема голкиперов. Вратарский тандем Тимур Билялов – Амир Мифтахов пока что нельзя назвать сильнейшим даже на Востоке. Но справедливости ради, стоит отметить, что с такой проблемой в новом сезоне столкнутся очень многие. В лиге сохраняется существенный дефицит на рынке вратарей, и от этой проблемы никуда не денешься. Разве что обращаться в поисках голкипера на иностранный рынок, но в «Ак Барсе» пока не сильно торопятся делать команду интернациональной, что, к слову, тоже нельзя назвать существенным плюсом.

Еще одна не самая приятная тема в «Ак Барсе» – это тема голкиперов Фото: ak-bars.ru

Действующий чемпион ставит на стабильность

Зато потенциальная сильнейшая вратарская бригада не только на Западе, но и во всей лиге имеется в распоряжении Сергея Федорова в ЦСКА. Причем «первым номером» армейцев в сезоне должен стать хорошо знакомый казанским болельщикам Адам Рейдеборн. В то же время его бэкапом на сезон станет один из лучших мастеров своего дела Александр Шарыченков. Такого бэкапа иметь в своем составе хотел бы, наверное, любой клуб лиги. В том числе и «Ак Барс», в составе которого Александр в 2018 году выиграл Кубок Гагарина, находясь «под» Эмилем Гариповым.

Команда Сергея Федорова все также выглядит сильнейшей в КХЛ Фото: cska-hockey.ru

Вообще, армейский коллектив провел этим летом очень скромную трансферную кампанию. Но нужно ли в принципе усиление команде, которая в прошлом плей-офф сносила все на своем пути и обыграла даже, казалось бы, непобедимую «Магнитку»? В ЦСКА сделали главное – усилили вратарскую бригаду после ухода Ивана Федотова. В остальном команда Федорова все также выглядит сильнейшей командой КХЛ, и пока не очень понятно, засчет чего «Ак Барс» должен обыгрывать действующего чемпиона.

«Металлург»: усилили вратарскую бригаду и сохранили лучшего защитника лиги

Еще один прошлогодний финалист тоже выбрал стабильность и сохранил почти весь состав образца сезона 2021/22. Ситуация, к слову, почти аналогичная с ЦСКА: один из двух лучших вратарских тандемов в лиге (замена Юхи Олкинуоры на Эдуарда Паскуале) и сохранение почти всех «старых» лидеров.

В прошлом сезоне «Металлург» Ильи Воробьева единственным преодолел отметку в 200 заброшенных шайб Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С нападением у команд Ильи Воробьева проблем не было никогда: в прошлом сезоне «Металлург» единственным преодолел отметку в 200 заброшенных шайб за сезон. А главный успех по усилению линии защиты переподписание, наверное, лучшего защитника КХЛ Егора Яковлева на скромные по нынешним меркам 35 млн рублей в год. Да, Яковлев – не панацея, и, в целом, защита «магнитки» пока самое слабое место команды. Но другое дело, что слабых мест у Воробьева на бумаге пока явно меньше, чем у Знарка.

В Омске дела с вратарями еще хуже, чем в «Ак Барсе»

Главный обидчик «Ак Барса» последних четырех сезонов, Боб Хартли, наконец, покинул «Авангард». И на этом моменте казанские болельщики, казалось бы уже могли выдохнуть. Но дело в том, что даже с уходом канадского специалиста «ястребы» вряд ли станут сильно слабее. Команду возглавил Дмитрий Рябыкин, который до этого шесть лет являлся ассистентом канадца в системе клуба. Так что кардинально ничего в «Авангарде» в плане стратегии измениться не должно.

Омичи так и не нашли равноценной замены ушедшему еще весной Шимону Грубецу Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

При этом под новый сезон, в котором клуб планирует возвращение в родной Омск, «охранники Крылова» неплохо перетрясли состав, собрав два ударных и два чеккерских звена. Линия обороны под стать «Ак Барсу», зато с вратарями все еще намного хуже, чем у Казани. Омичи так и не нашли равноценной замены ушедшему еще весной Шимону Грубецу, и предварительно вступают в сезон с парой Станислав Галимов – Василий Демченко.

К слову, в Сочи, несмотря на победу в предсезонном турнире, опасения «Авангарда» по вратарям подтвердились. Но время для маневров, а что самое главное, иностранная квота у омичей все еще имеются.

Самое татарское звено лиги находится не в Казани, а в Санкт-Петербурге

Питерский СКА из года в год принято считать одним из главных претендентов на Кубок Гагарина, но вот уже уже пять лет «армейцы» с берегов Невы не могут добраться даже до финала. Хотя в прошлом сезоне подопечные «Йозе Марино» (Романа Ротенберга) были близки к этому как никогда, уступив ЦСКА, ведя в серии со счетом 3:2. В межсезонье питерцы, кажется, сделали работу над ошибками и расстались с рядом высокооплачиваемых игроков, совершив при этом сразу нескольких точечных и любопытных подписаний. Главное – это, конечно, переход Дмитрия Яшкина, который по всем канонам должен был оказаться в Казани в одном звене с Шипачевым и Кагарлицким, но в итоге перешел в СКА.

В питерском СКА татарская тройка Жафяров – Хуснутдинов – Хайруллин на турнире в Сочи стабильно выходила в первом звене Фото: ska.ru

Еще один любопытный момент, в котором Северная столица в каком-то роде щелкнула по носу столицу Татарстана – трансфер двух сильнейших татарских нападающих: Дамира Жафярова и Марата Хайруллина. А если учесть то, что в Питере имеется 20-летний капитан команды Марат Хуснутдинов, то становится еще интереснее. На том самом предсезонном турнире в Сочи, о котором было упомянуто выше, татарская тройка Жафяров – Хуснутдинов – Хайруллин стабильно выходила в первом звене. Главное, чтобы теперь в руководстве республики этого не увидели и не задались вопросом, почему на протяжении стольких лет в Казани не смогли собрать татарского звена, а в Питере оно аж первое.

Но это все разговоры не про хоккей. Татарская троица, само собой, не гарантирует СКА финал Кубка Гагарина. В новом сезоне питерцы явно стали сильнее по именам и в атаке, и в обороне, но как сложится процесс адаптации новичков в молодом коллективе – большой вопрос.

«Трактор» Анвара Гатиятуллина лишился практически всех легионеров Фото: ak-bars.ru

Челябинск и Уфа лишились лидеров-иностранцев и выбыли из группы претендентов

Не сказать, что в минувшие сезоны «Трактор» и «Салават Юлаев» кто-то всерьез расценивал, как претендентов на Кубок Гагарина, но те же челябинцы прошлую «регулярку» провели так, что заставили задуматься. Однако, финал Востока вновь все расставил по своим местам. На этом проблемы команды Анвара Гатиятуллина не закончились, так как в нынешнее межсезонье из-за всем известных причин, в клубе лишились практически всех легионеров, сохранив только Теэму Пулккинена. А замена иностранцев в лице Петра Хохрякова и Антона Бурдасова, честно говоря, не особо впечатляет. Никуда не ушла и вратарская проблема, которая в Челябинске стоит даже острее, чем в Омске и Казани.

Уфимский «Салават Юлаев» впервые за долгие годы выступит без шведско-финского десанта Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Аналогичная ситуация с «Салаватом Юлаевым», который в следующем сезоне впервые за долгие годы выступит без шведско-финского десанта. Вряд ли уфимцам с составом из средних российских хоккеистов светит борьба за Кубок Гагарина. Но в регулярном чемпионате и четвертьфинале Востока они все также способны пошуметь, напоследок громко хлопнув дверью.