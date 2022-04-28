ЦСКА и «Локомотив» стали первыми полуфиналистами Единой лиги: на очереди казанский УНИКС

Определилась первая пара полуфинального раунда Единой лиги. В 1/2 финала баскетбольного турнира сразятся московский ЦСКА и краснодарский «Локомотив».

Армейский клуб в четвертьфинале оказался сильнее «Нижнего Новгорода», а железнодорожники обыграли пермскую «Парму». Обе серии закончились со счетом 3:0.

Уже завтра вторую пару полуфиналистов должны составить питерский «Зенит» и казанский УНИКС. Оба коллектива ведут в своих сериях против «Енисея» и «Автодора», соответственно, со счетом 2:0.

Казанцы свой матч против команды из Саратова проведут 29 апреля в 19:20 по московскому времени.

Стоит отметить, что по итогам регулярного чемпионата первые четыре места заняли ЦСКА, «Зенит», УНИКС и «Локомотив».

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором оценила шансы казанского УНИКСа в плей-офф Единой лиги.