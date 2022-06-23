ЦСКА подписал контракт с экс-защитником УНИКСа Комоловым

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал подписание контракта с защитником казанского УНИКСа Артемом Комоловым, высоко оценив квалификацию игрока.

«Рад, что Артем присоединяется к нам. Это игрок, который здорово атакует издали, исполняет пик-н-роллы и агрессивно защищается. Он все еще в хорошем возрасте, и, думаю, принесет пользу нашей команде. Желаю ему раскрыть весь свой потенциал в ЦСКА», — приводит слова своего тренера пресс-служба москвичей.

Также о возвращении Комолова в ЦСКА высказался президент клуба Андрей Ватутин.

«Рад приветствовать в "основе" наших воспитанников, за профессиональным ростом которых мы внимательно следили на протяжении нескольких лет. Артем возмужал как баскетболист и личность, проявил себя в большом баскетболе и не нуждается в характеристиках — болельщики прекрасно знают, на что он способен. Уверен, он готов помочь команде добиваться результатов в ближайшие годы и стать примером для нового поколения молодых игроков», — сказал Ватутин.

Ранее защитник сборной России Артем Комолов, выступавший за казанский УНИКС, воспользовался опцией выхода из контракта и покинул казанский клуб.