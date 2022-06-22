Защитник Комолов ушел из УНИКСа

Защитник сборной России Артем Комолов, выступавший за казанский УНИКС в минувшем сезоне, воспользовался опцией выхода из контракта и продолжит карьеру в другом клубе. Об этом информирует пресс-служба казанского клуба.

«УНИКС благодарит Артема за вклад в победы команды и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Уроженец Москвы Комолов перешел в УНИКС прошлым летом из «Нижнего Новгорода». В минувшем сезоне в 28 матчах Единой лиги ВТБ средние показатели 29-летнего баскетболиста составили 6,3 очка, 1,5 подбора и 1,3 передачи за 16:48 минуты игрового времени.

Таким образом, Комолов стал первым игроком, официально покинувшим УНИКС нынешним летом. Напротив, продлили свои соглашения с казанским клубом главный тренер хорват Велимир Перасович, защитник Вячеслав Зайцев и капитан команды форвард Андрей Воронцевич.