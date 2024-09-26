Чрезвычайный посол Мексики представил в Казани книгу об истории мексиканского народа

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Чрезвычайный и полномочный посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас презентовал книгу «История мексиканских народов» в казанском художественном училище им. Н. Фешина. Его визит состоялся в рамках Дней мексиканской культуры в республике Татарстан.

После встречи с министром культуры РТ Ирадой Аюповой, где обсуждались вопросы сотрудничества в научной и издательской деятельности, а также перенос татарстанской культуры на испанский язык, посол Мексики прибыл в художественное училище. Экскурсию по зданию для господина Мехиаса и его супруги провела директор училища Ольга Гильмутдинова.

Год назад посол уже был здесь, но его прошлый визит состоялся в августе. Как отметил сам посол, «сейчас здесь все иначе».

«Интересно наблюдать, как студенты здесь ходят и учатся. Это здание выражает дух людей, которые здесь находятся. Самое главное — эти стены помогают получать вдохновение. Это здание вызывает у меня уважение, потому что оно не просто впечатляет. В нём присутствует перфекционизм и элементы, которые выражают твое состояние», — поделился с корреспондентом «Татар-информа» своими впечатлениями о художественном училище господин Мехиас.

Необходимо отметить, что Эдуардо Мехиас — писатель и философ. Во время презентации он кратко изложил введение к своему сборнику.

«Когда мы говорим о Мексике, мы говорим о стереотипах о ней: усатый мужчина в сомбреро спит, оперевшись на кактус. Но Мексика больше чем стереотипы», — подчеркнул посол.

Важную роль в культуре Мексики играет доиспанский период. Один из символов этого периода находится прямо на флаге страны. Между зеленой и красной полосами расположился орел со змеей в клюве, восседающий на кактусах. С этим образом связана легенда об основании города Мехико, согласно которой бог Уицилопочтли наказал ацтеком основать город там, где они встретят орла, пожирающего змею на кактусе.

Послеиспанский период Мехиас делит на три основных трансформации, каждая из которых нашла отражение в современной культуре мексиканцев. Первая из них связана с обретением независимости от Испании. В культуре он отразился в качестве праздника — Дня независимости, который отмечается 16 сентября.

Второй этап — Война за реформу и принятие Конституции Мексиканских соединенных штатов в 1957 году. В результате реформ церковь отделилась от государства, была введена свобода слова, печати и собраний. Примерно в этот период Мексика лишилась части северных территорий, которые сейчас входят в состав США: штаты Аризона, Техас, Нью Мексико и Калифорния. Этот период отражен в топониме — Проспекте реформы, главном проспекте Мехико.

Третья трансформация связана с периодом революций и борьбой против диктатуры. В это время, в 1917 году была принята Конституция Мексики в ее современном виде. Сейчас 20 ноября мексиканцы отмечают День мексиканской революции.

За всю свою историю Мексика испытывала влияние от Испании, Франции и США. Мехиас приводит в пример знаменитый музыкальный жанр марьячи, который происходит от французского «mariage» — свадебной музыки. Эта смесь культур и сформировала Мексику, которая есть сейчас.

Эти разные периоды и собраны в книге Мехиаса. На данный момент она распространяется только на испанском языке, но, возможно, в рамках одного из Дней культуры она доберется и до русскоязычного и татароязычного читателя.

Помимо сходств в цветах государственного флага, посол отметил сходство в той самой мультиэтничности и многоконфессиональности, которая присутствует во многих регионах Мексики. Но есть еще одно большое сходство.

«Стремление сохранить язык объединяют Татарстан и народ Майя. Больше миллиона человек в Мексике говорят на языке Майя, и они пытаются сохранить свой язык. Это может сблизить современный народ Майя и Татарстан», — отметил в беседе с журналистом «Татар-информа» Эдуардо Вильегас Мехиас.

В рамках Дней мексиканской культуры с 26 сентября по 17 октября в Национальном музее РТ открылась фотовыставка «Культурное наследие Мексики», проводятся мастер-классы а в кинотеатре «Мир» до 29 сентября проходят дни мексиканского кино.

«Планы по сотрудничеству с Мексикой и совместным проектам были намечены год назад. В этом году наш коллектив уже был в Мехико, а сейчас мы принимаем мексиканцев здесь», — поделилась Ирада Аюпова.