В Казани открылась фотовыставка «Культурное наследие Мексики»

Фото: Яны Кузахметовой

В Национальном музее Республики Татарстан открылась фотовыставка «Культурное наследие Мексики», приуроченная к проведению Дней культуры Мексики в Республике. Почетными гостями выставки стали министр культуры РТ - Ирада Аюпова и чрезвычайный и полномочный посол Мексиканских Соединенных Штатов в РФ - Эдуардо Вильегаса Мехиаса.

«Впервые с Господином послом мы встретились год назад на праздновании дня рождения нашей Республики Татарстан. Уже тогда мы запланировали огромное количество мероприятий, совместных проектов. Я очень рада, что некоторые из них у нас уже состоялись. По приглашению Господина посла и при поддержке Раиса РТ группа наших детей съездила на фольклорный фестиваль в Мехико. А сегодня мы встречаем дни культуры Мексики на территории Татарстана. Все это лишний раз подчеркивает, что для культуры, для добрых человеческих отношений невозможно выстроить никаких границ», - рассказала Ирада Аюпова.

Фотовыставка открывалась зажигательными танцами и музыкой мексиканской культуры. Приветственные слова также сказал и посол Мексиканских Соединенных Штатов. Эдуардо Вильегаса Мехиаса отметил, что Мексика - это дружественная страна, и между нашими странами есть очень много общих тем.

«Я хотел бы поблагодарить правительство Республики Татарстан за проведение подобных мероприятий. Я очень рад быть здесь, продвигать культуру моей страны. Я восхищаюсь вашей межкультурной деятельностью», - заявил посол.

Материал Яны Кузахметовой