«Covid-19 его не вытеснил!»: Минздрав РТ напомнил о коварстве гриппа

В Татарстане продолжают прививать не только от коронавируса, но и против гриппа. Можно ли совмещать вакцины от Covid-19 и гриппа и чем грозит заболевание сразу двумя инфекциями – «Татар-информу» рассказал главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов.

Дмитрий Лопушов: «Каждый год вакцина корректируется в зависимости от ожидаемых штаммов. В этом году в состав отечественных вакцин вошли антитела к штаммам А и Б» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

А и Б сидели на трубе – о штаммах грядущего эпидсезона

Эксперты ожидают, что в Татарстане в этом эпидсезоне будут циркулировать грипп штаммов A и Б.

«Это два серотипа, которые практически всегда циркулируют. Говорить о том, какой грипп будет преобладать, пока невозможно. Мы наблюдаем, как идет эпидпроцесс в южном полушарии и ожидаем повторения сценария у нас. Там циркулировали грипп А, и грипп Б», – отметил в беседе с «Татар-информ» главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов.

Каждый год вакцина корректируется в зависимости от ожидаемых штаммов. В этом году в состав отечественных вакцин вошли антигены к штаммам А и Б.

Фото: Пресс-служба Минздрава РТ

Какие вакцины от гриппа есть в Татарстане?

В Татарстан поступили две вакцины – «Совигрипп» для взрослых и «Ультрикс Квадри» для детей, беременных и медиков, которые работают с больными.

В республике ждут поступления детского «Совигриппа», который подходит для школьников с седьмого класса.

«У интраназальной вакцины и вакцины от гриппа, вообще, разные пути введения. Процент поствакцинальных реакций значительно ниже» Фото: © Эвелина Киселева / «Татар-информ»

Можно ли совмещать прививки?

Прививки против гриппа можно вводить в один день с вакцинами от коронавируса, подчеркнул эпидемиолог. Причем как с внутримышечным «Спутником V», так и с интраназальным.

«У интраназальной вакцины и вакцины от гриппа, вообще, разные пути введения. Процент поствакцинальных реакций значительно ниже», – добавил эпидемиолог.

Бояться одновременного введения вакцин не нужно, стоит вспомнить, что малышам, к примеру, в трехмесячном возрасте сразу делают пять вакцин, в шесть лет – три, призывникам тоже делают сразу три прививки.

«Говорить о том, что это опасно для здоровья человека, совершенно неправильно. Это антиген, а человек сталкивается с сотней тысяч антигенов. Когда мы идем по улице, мы вдыхаем воздух – он не чистый, он загрязнен различными химическими и биологическими веществами, по-научному, это антигены. В одном вдохе их сотни тысяч», – объяснил доктор.

«Прививаться можно через месяц после перенесенной болезни или обострения хронического заболевания» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Когда прививаться после болезни?

После перенесенной болезни или обострения хронического заболевания прививаться можно спустя месяц. А после ОРВИ – через две недели после того, как температура пришла в норму.

«Если перенесенное заболевание – коронавирус, подтвержденый лабораторно, то прививку против гриппа можно делать как минимум через шесть месяцев, как и вакцинироваться против Covid», – отметил Дмитрий Лопушов.

«Сложившееся впечатление, что Covid-19 вытеснил грипп, ошибочно. Такого не произошло, хотя какие-то надежды на это были» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Covid-19 грипп не вытеснил»

Большая ошибка, считает эксперт, забывать о гриппе во время пандемии новой коронавирусной инфекции.

Врачи констатируют, если у одного больного разовьются и коронавирус, и грипп, болезнь будет протекать очень тяжело с различными осложнениями.

«Когда человек переболевает ковидом, а потом гриппом – это то состояние, когда болезнь несет за собой значительные осложнения. В обратном случае: сначала грипп, потом ковид, для здоровья ничего хорошего это не несет», – отметил Дмитрий Лопушов.

В первую волну Covid-19, когда жители Татарстана соблюдали самоизоляцию, исправно носили маски и уровень вакцинации от гриппа был предельно высоким, случаев заражения гриппом не было.

Но прошлый эпидсезон доказал, что из-за маленького охвата вакцинацией и лишь номинального исполнения татарстанцами Covid-ограничений, грипп вернулся. Случаев заражения было довольно много.

«Сложившееся впечатление, что Covid-19 вытеснил грипп, ошибочно. Такого не произошло, хотя какие-то надежды на это были. Поэтому коронавирус занимает свое место среди острых респираторных инфекций, грипп позиции свои не сдает, он циркулирует наравне с Covid», – подчеркнул эпидемиолог.

Руководитель федерального Роспотребнадзора Анна Попова в июне предупреждала о том, что новый сезон гриппа по сравнению с предыдущим может быть более активным.

«В течении суток побочка проходжит даже без применения лекарственных препаратов» Фото: kzn.ru

Какие побочки – норма?

Врач объяснил, что после вакцинации против гриппа может подняться температура, возникнуть гриппоподобный синдром, недомогание, покраснение и боль в месте инъекции.

«В течение суток это все проходит даже без применения лекарственных препаратов», – заключил эпидемиолог.

Прививку против гриппа можно сделать в любой поликлинике, а также в мобильных пунктах вакцинации Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Где можно привиться?

В Татарстане сделать прививку против гриппа можно в любой поликлинике. В Казани открыты мобильные пункты вакцинации около метро и в ТЦ «Южный». В Набережных Челнах в торговом центре «Омега».