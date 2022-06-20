Попова: Следующий сезон гриппа может быть более активным

Новый сезон гриппа по сравнению с предыдущим может быть более активным, поэтому гражданам следует вакцинироваться. Об этом сказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Грипп немного отдохнул за последние два года, — пояснила она. — В прошлом году не было высоких показателей. Мы предполагаем, что в следующий сезон грипп может быть более активным, поэтому нужно всем привиться».

В этом году всего планируется охватить вакцинацией не менее 60% населения страны.

Также Попова ответила на вопрос, планируется ли менять в рекомендациях по ревакцинации против Covid-19 временные интервалы, сообщает РИА Новости.

«Нет <...>. Сегодня есть возможность привиться в нужный срок. Конечно, это надо будет делать обязательно перед наступлением зимы», — резюмировала руководитель Роспотребнадзора.

На сегодня, согласно рекомендациям, нужно проходить ревакцинацию раз в 6 месяцев.