news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Политика 11 февраля 2024 17:22

CNN: Зеленский требует от нового главкома ВСУ план против «застоя» на фронте

Скопировать ссылку

Главной задачей нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского станет разработка нового плана боевых действий. Он должен предотвратить «застой» на поле боя, сообщает CNN.

Такую задачу перед новым главкомом поставил Президент Украины Владимир Зеленский. «Политическое руководство Украины оказывает давление на Сырского, требуя разработать новый план, который позволит избежать „застоя“ на поле боя», — подчеркнуто в сообщении.

Напомним, что о назначении Сырского и отставке его предшественника Валерия Залужного стало известно в четверг. До получения этой должности Сырский был командующим сухопутными войсками ВСУ.

#Украина #всу
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2