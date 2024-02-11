CNN: Зеленский требует от нового главкома ВСУ план против «застоя» на фронте

Главной задачей нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского станет разработка нового плана боевых действий. Он должен предотвратить «застой» на поле боя, сообщает CNN.

Такую задачу перед новым главкомом поставил Президент Украины Владимир Зеленский. «Политическое руководство Украины оказывает давление на Сырского, требуя разработать новый план, который позволит избежать „застоя“ на поле боя», — подчеркнуто в сообщении.

Напомним, что о назначении Сырского и отставке его предшественника Валерия Залужного стало известно в четверг. До получения этой должности Сырский был командующим сухопутными войсками ВСУ.