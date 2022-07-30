CNN: Россия запросила у США для обмена Красикова, пожизненно осужденного в Германии

Представители России попросили включить в сделку по обмену заключенными с Соединенными Штатами бывшего сотрудника ФСБ Вадима Красикова, осужденного в Германии на пожизненное заключение за убийство гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По информации собеседников канала, предложение было передано по неофициальным каналам ФСБ. При этом они констатировали, что из-за неформального статуса просьбы и места отбывания Красиковым наказания реализация идеи затруднительна.

Впрочем, сотрудник Правительства ФРГ рассказал, что американские чиновники всё же направили запрос, готовы ли власти Германии рассмотреть такую возможность. В Берлине такой вариант серьезно не рассматривали, на высоком уровне эта проблема не обсуждалась.

Впрочем, по словам нескольких источников, даже если согласовать обемен Красикова не удастся, российская сторона будет настаивать на обмене двоих заключенных на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер, а не одного Виктора Бута.

Хангошвили был убит в Берлине летом 2019 года. По версии следствия, Красиков подъехал к жертве на велосипеде и трижды выстрелил из пистолета. Затем россиянин был задержан. В декабре 2021-го суд признал его виновным в выполнении «государственного приказа на убийство на немецкой земле».

Власти России не раз отрицали причастность к убийству. Президент РФ Владимир Путин назвал его «сепаратистом», принимавшим участие в боевых действиях, и одним из организаторов теракта в московском метро, напоминает РБК.