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Общество 16 декабря 2023 08:29

CNN назвал причину смерти актера из «Друзей» Мэттью Перри

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Актер Мэттью Перри скончался из-за острого воздействия кетамина. Именно это привело к тому, что он утонул в джакузи, сообщает CNN со ссылкой на отчет о вскрытии.

По результатам исследования, проведенного управлением судебно-медицинской комиссией, 54-летий актер принимал его в рамках лечения от депрессии и тревоги. Чрезмерное перевозбуждение сердечно-сосудистой системы и угнетение дыхания послужили причиной его смерти.

Напомним, что о смерти Перри стало известно в конце октября.

#умер актер
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