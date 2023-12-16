CNN назвал причину смерти актера из «Друзей» Мэттью Перри

Актер Мэттью Перри скончался из-за острого воздействия кетамина. Именно это привело к тому, что он утонул в джакузи, сообщает CNN со ссылкой на отчет о вскрытии.

По результатам исследования, проведенного управлением судебно-медицинской комиссией, 54-летий актер принимал его в рамках лечения от депрессии и тревоги. Чрезмерное перевозбуждение сердечно-сосудистой системы и угнетение дыхания послужили причиной его смерти.

Напомним, что о смерти Перри стало известно в конце октября.