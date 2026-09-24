Climate Impact Lab: Эль-Ниньо может привести к гибели 450 тыс. человек

Последствия усиления климатического явления Эль-Ниньо в Тихом океане могут привести к гибели более 450 тыс. человек в течение полугода. Об этом информирует научно-исследовательская организация Climate Impact Lab.

«По нашим прогнозам, 451 тыс. жизней будет потеряна из-за жары в первой половине нынешнего Эль-Ниньо», – цитирует отчет организации РИА Новости.

Данный прогноз учитывает ожидаемую смертность с июня 2026 до февраля 2027 года. Вместе с тем исследователи уточняют, что итоговое число смертей окажется еще большим, потому что супер-Эль-Ниньо продолжится и весной – за пределами прогнозируемого периода.

Из отчета следует, что в ближайшие месяцы глобальная температура суши окажется на 1,2 градуса выше нормы, хотя подобное превышение ожидалось только через 20 лет. В целом Эль-Ниньо затронет более 50 стран, но сильнее всего, по оценке ученых, пострадают Нигерия, Индонезия, Судан, Индия и Бразилия.

Ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявила, что нынешнее Эль-Ниньо может оказаться самым мощным с момента начала наблюдений. Температура воды в Тихом океане в этом году уже превысила норму более чем на 2 градуса. Глава службы прогнозирования климата ВМО Уилфран Муфума Окиа допустил, что 2027-й может побить рекорд 2024-го и стать самым теплым годом за всю историю метеорологических измерений.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отмечал, что предстоящая зима на большей части территории России выдастся аномально теплой и влажной из-за влияния Эль-Ниньо.

Эль-Ниньо – это природное явление, при котором температура поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. Область нагретых приповерхностных вод смещается к востоку, из-за чего ослабевают или вовсе прекращаются пассаты, а также замедляется подъем глубинных вод океана к поверхности у берегов Перу. Противоположная, холодная фаза носит название Ла-Нинья.