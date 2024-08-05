Члены Всероссийского комитета поддержки Путина доставили гумпомощь в зону СВО

О доставке в зону проведения специальной военной операции (СВО) гуманитарной помощи и девяти беспилотников (БПЛА) рассказал «Татар-информу» председатель Татарстанского регионального отделения Всероссийского комитета поддержки Путина (ВКПП) Артур Сабирьянов.

БПЛА, приобретенные на личные средства участников ВКПП, были тщательно отобраны для обеспечения нужд Реактивного дивизиона 6-ой казачьей бригады. Заказ на оборудование был сделан с учетом нарастающего дефицита на рынке, что привело к ожиданию поставки в течение нескольких месяцев.

«Эта инициатива подчеркивает нашу приверженность поддержке наших военнослужащих и их семей в эти тяжелые времена. Мы надеемся, что наше вложение поможет обеспечить безопасность и эффективность наших войск на передовой», — отметил Сабирьянов.