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Молодогвардейцы Татарстана объявили сбор помощи для военнослужащих
Активисты «Молодой гвардии Единой России» Татарстана объявили сбор помощи для военнослужащих. Среди необходимых вещей – предметы первой необходимости, оргтехника, стройматериалы.
Собранный гуманитарный груз молодогвардейцы в ближайшее время передадут бойцам в зону проведения специальной военной операции.
В список необходимых вещей вошли: два дизельных генератора мощностью 3 кВт, ксерокс, большие влажные салфетки в количестве 200 штук, веревки в количестве 5 штук, 200 зеленых и белых мешков, 50 мусорных пакетов объемом 60 литров каждый, мужское нижнее белье, носки, футболки в количестве 30 штук, 30 спальных мешков, 20 упаковок четырехтактного масла, 20 упаковок двухтактного масла, 200 газовых баллонов, 400 пачек лапши быстрого приготовления, питьевая вода, шесть бензопил, укрывной материал и полиэтилен - 20 рулонов, 10 коробок офисной бумаги, 15 рулонов сетки рабицы, табачная продукция, шесть портативных аккумуляторов емкостью 60000 mАh каждый.
Гуманитарную помощь принимают до 15 августа по адресу: Казань, ул. Жуковского 12. Контактный номер телефона: Линар, 89174216026.
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