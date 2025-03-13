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Культура 13 марта 2025 20:45

Члены симфонического оркестра РТ выразили соболезнования в связи со смертью Губайдуллиной

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Члены симфонического оркестра РТ выразили соболезнования в связи со смертью Губайдуллиной

Госакадемический симфонический оркестр РТ и его худрук и главный дирижер Александр Сладковский выражают глубочайшие соболезнования в связи с кончиной композитора Софии Губайдулиной.

«Уход из жизни Софии Асгатовны – невосполнимая утрата для мировой музыкальной культуры. Ее уникальный талант оставил неизгладимый след не только в культурном наследии Татарстана, но и во всей истории музыки XX и XXI веков. Произведения Софии Губайдулиной, исполняемые знаменитыми оркестрами, всегда занимали особое место и в репертуаре ГАСО РТ и регулярно исполнялись на международном фестивале современной музыки «Concordia», названным в её честь», - написано в группе ГАСО РТ.

Члены коллектива оркестра отметили, что София Асгатовна была не только гениальным композитором, но и человеком исключительных личностных качеств: ее духовность, скромность и неуклонная преданностью искусству всегда восхищали всех, кто имел возможность знать её лично. Её влияние на музыкальное сообщество огромно, и её наследие несомненно будет вдохновлять будущие поколения музыкантов.

«Мы скорбим вместе с родными и близкими Софии Асгатовны и всем музыкальным миром. Память о ней навсегда останется в наших сердцах», - говорится в сообщении.

видео и фото: ГАСО РТ

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#композитор #смерть #соболезнования
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