ЮИДовцы из Актанышского района сплели сети для маскировки техники и бойцов СВО

В селе Новоалимово Актанышского района женщины-пенсионерки объединились и начали плести сети для маскировки бойцов специальной военной операции. К трудолюбивым бабушкам на днях присоединились и члены отряда ЮИД Новоалимовской школы.

Ученики вместе с начальником отдела пропаганды безопасности дорожного движения Актанышского района Лейсан Мухаметовой и классным руководителем Лилией Салимзяновой помогли в плетении сети. Эта деятельность волонтеров- ЮИДцев заслуживает уважение, считают представители образовательной деятельности.

Плетение маскировочных сетей в селе организовала руководитель Новоалимовской организации инвалидов Гульчачак Фасихова. Родственник женщины также участвует в спецоперации. Когда об этом она написала в местной группе, на помощь военнослужащим пришли и члены отряда ЮИД.

При совместной работе маскировочное плетение происходит еще быстрее. Гульчачак Фасихова поблагодарила учащихся отряда ЮИД и их руководителей за поддержку.

Завершился сегодняшний субботник чаепитием. Начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Лейсан Мухаметова угостила женщин-волонтеров вкусным тортом, которая испекла сама. В свободное время она готовит вкусные торты-пирожные. Это сладкое блюдо Лейсан Мухаметова принесла в качестве гостинца.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что актанышцы отправят 9-й по счету гуманитарный конвой в зону СВО.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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