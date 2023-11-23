Актанышцы отправят 9-й по счету гуманитарный конвой в зону СВО

Актанышцы формируют землякам – участникам спецоперации очередную партию гуманитарного груза. 9-й гуманитарный конвой по счету планируется отправить 15-20 декабря. Сейчас жители района приносят в волонтерский штаб все необходимое, что просили военнослужащие.

На призыв откликнулись жительницы села Кузякино. Хозяйки с теплотой и любовью приготовили домашнюю лапшу.

В других селах и деревнях района также собирают вкусные заготовки, тушенку, консервы, крупы, чай, сахар и другие продукты, средства для гигиены, одежду.

«Пусть посылки из малой Родины придадут тепла нашим бойцам, согреют в эти суровые дни и напомнят, что весь район ждёт их скорейшего возвращения домой. Спасибо всем, кто от чистого сердца продолжает помогать и поддерживать наших защитников. Надежный, крепкий тыл — залог Победы!» — убеждены волонтеры Актанышского района.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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