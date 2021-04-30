Члены Общественной палаты РТ убрались на могилах научных деятелей республики

В Казани на Арском кладбище прошла акция по облагораживанию захоронений деятелей науки Татарстана. В акции приняли участие члены Общественной палаты, сообщила пресс-служба ведомства.

Среди участников акции — зампредседателя Общественной палаты РТ Мунир Гафиятуллин, председатель комиссии Общественной палаты РТ по делам молодежи и патриотическому воспитанию Рафаэль Шакирзянов, а также председатель комиссии по правовым вопросам и общественной экспертизе Андрей Королев.

Также в мероприятии приняли участие зампредседателя комиссии по вопросам экономики и инфраструктуре жизнедеятельности граждан Фарид Сафин, член комиссии по социальным вопросам и благотворительности Артем Кузнецов и член комиссии по вопросам экономики и инфраструктуре жизнедеятельности граждан Евгений Гибин.

Акция является традиционной и проходит с целью реализации мероприятий по увековечению памяти выдающихся деятелей Татарстана, внесших значительный вклад в развитие республики.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что татарстанские медики навели порядок на могиле профессора Сергея Алексеева.