Члены экспертного клуба оценили, как прошел Год науки и технологий в Татарстане

Итоги Года науки и технологий подвели на заседании Совета по науке и образованию, на котором Президент РФ Владимир Путин поздравил всех причастных с Днем российской науки. Члены экспертного клуба оценили, как прошел Год науки в Татарстане, и что еще необходимо сделать для развития науки и технологий в регионе.

Председатель общественной организации «Казанский центр "Достижения молодых"» Ляля Бикчентаева отметила, что критически важное направление сегодня, это вернуть науке должное уважение в обществе.

«Важно не ограничиться мероприятиями года науки и технологий и продолжать эту работу системно и дальше, показывать обществу, прессе, школьникам достижения, открытия, внедренные технологии. Патриотизм он в том числе и в гордости за труд наших сограждан, а в научных отраслях точно есть чем гордиться», — подчеркнула она.

Президент Академии информатизации РТ Альберт Бикмуллин подчеркнул, что в рамках Года науки и технологий в Татарстане проведено порядка 300 мероприятий: научно-практических конференций, выставок, юбилейных торжеств, отраслевых форумов и международных симпозиумов.

По его словам, Татарстан по праву считается одним из ведущих научных центров России. Ученым республики присуждаются государственные премии в области науки и техники, научные гранты и премии молодым ученым.

«Важную роль играет научно-общественный центр „Академия информатизации Республики Татарстан“. Наиболее перспективными научно-технологическими проектами РТ является развитие водородной энергетики, получение более новых совершенных катализаторов нефтепереработки, развитие химии, связанной с выработкой из природного газа моторных топлив», — отметил он.

Бикмуллин добавил также, что для дальнейшего развития науки и технологий в РТ необходимо поддерживать разработки ученых совместно с Академией информатизации Республики Татарстан.

Кандидат экономических наук, доцент Мунир Гафиятуллин отметил у

Татарстана мощный научно-технический потенциал с развитой промышленно-производственной базой и обширным минерально-сырьевым комплексом.

«По общему количеству научных организаций республика уверенно занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе, об этом говорят официальные данные: наукой занимаются более 16 тысяч человек, из них 13,2 тыс. — штатные сотрудники. Также имеется две особые экономические зоны, системы технопарков, 39 научно-исследовательских учреждений, 9 проектно-конструкторских бюро, 36 вузов, 21 кооперативный НИИ и КБ», — пояснил он.

Гафиятуллин приводит данные о том, что за последнее десятилетие расходы на научные изыскания в республике выросли в несколько раз (18 млрд рублей). За 2021 год выполнили колоссальный объем работы по формированию в вузах кампусов мирового уровня, создали современные инновационные площадки, отвечающие требованиям мировых стандартов. Все это способствует развитию интеллектуального потенциала преподавателей и студентов.

«В Казани было проведено более 150 всероссийских и международных научно-практических конференций, в которых приняли участие более 1 тыс. отечественных и зарубежных ученых и исследователей», — добавил эксперт.

Заведующий кафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского (Приволжского) федерального университета, член Общественной палаты РТ, доктор политических наук Андрей Большаков обратил внимание на то, что окончание Года науки и новых технологий — большое событие для России. Особенно радует развитие общества «Знание».

Однако эксперт отмечает, что наряду с достижениями в российской науке есть и немало проблем.

«Большие проблемы с наукой пока мы видим на уровне российских университетов. Миллиардные вложения в естественнонаучные и технические направления себя не оправдывают. Гуманитарные направления практически никак не финансируются, хотя именно на них традиционно возлагают все воспитательные функции молодежи», — пояснил он.

По его мнению, необходимо подумать о возвращении системы, при которой науку двигают отраслевые институты РАН, а образовательные функции возложены на университеты. Хотя без науки ведущим российским вузам не обойтись, добавил он.

Большаков подчеркнул, что в Татарстане научный потенциал достаточно высок. Он видит перспективными проекты по развитию нового научного городка для КНЦ РАН в Казани.