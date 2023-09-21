Члены БРИКС поддержали председательство России в 2024 году

На полях 78-й Генассамблеи ООН прошла встреча министров иностранных дел государств — членов БРИКС под председательством России в качестве следующей страны-председателя в 2024 году.

«Бразилия, Индия, Китай и ЮАР выразили полную поддержку председательству России в БРИКС в 2024 году под девизом „Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности“ и проведению XVI саммита БРИКС в Казани, Россия», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД по итогам встречи.

Отмечается, что участников проинформировали о том, как проходит подготовка к саммиту 2024 года. Министры ожидают, что на полях предстоящего события пройдет полноформатная встреча глав МИД стран, входящих в объединение.

Также были высоко оценены усилия ЮАР в качестве председателя БРИКС в 2023-м. Министры выразили признательность за успешный саммит в Йоханнесбурге в конце августа, включая заседания в формате «аутрич БРИКС-Африка» и «БРИКС плюс» как свидетельство открытости и инклюзивности партнерства.

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2024 году в Казани саммита глав государств БРИКС и БРИКС-плюс с участием более 20 лидеров стран. В ходе послания Госсовету РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что для республики это большая честь и ответственность.