Членом набсовета Университета Иннополис стал нобелевский лауреат по физике

В наблюдательный совет Университета Иннополис вошел лауреат Нобелевской премии по физике Константин Новоселов. Об этом стало известно на панельной сессии Кабмина РТ и Университета Иннополис по искусственному интеллекту на Expo Dubai 2020.

Отмечается, что в составе набсовета исследователь будет определять самые перспективные направления научно-исследовательской деятельности. Это даст вузу возможность расширить круг фундаментальных и прикладных исследований в различных междисциплинарных проектах, к примеру в области искусственного интеллекта.

«Университет Иннополис уже работает над множеством перспективных направлений, таких как робототехника, блокчейн и близкая мне тема поиска новых материалов с использованием искусственного интеллекта, — отметил новый член наблюдательного совета Университета Иннополис. — Рад, что мне представилась возможность оказать влияние на развитие молодого быстрорастущего университета».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что перед официальным открытием Expo Dubai 2020 на площадке представили бизнес-проекты Университета Иннополис с применением технологий ИИ, а также рассказали об обучении в вузе. Участником мероприятия стал Президент Татарстана Рустам Минниханов.