news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
1 октября 2021  13:36

В Дубае презентовали разработки Иннополиса в области искусственного интеллекта

news_top_970_100

Перед открытием Expo Dubai 2020, которая стартует сегодня в ОАЭ, презентовали бизнес-проекты с использованием искусственного интеллекта, реализующиеся в Университете Иннополис. Участие в экспертной дискуссии принял и Президент Татарстана Рустам Минниханов.

 

Фото: пресс-служба Президента Татарстана

Международным специалистам по вопросам развития искусственного интеллекта и ученым рассказали о применении технологий ИИ, а также обучении в Университете Иннополис. Так, им презентовали разработки в области экологии, мониторинга окружающей среды и другие проекты татарстанского вуза. 
«В Республике Татарстан, на базе Университета Иннополис, ведутся исследования в области технологий искусственного интеллекта. Надеемся, что они будут способны привести к качественным изменениям во многих технологических сферах и отраслях экономики», — приводит слова Рустама Минниханова руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Глобальное событие откроется сегодня и будет работать по 1 марта 2022 года.

#Минниханов Рустам #университет иннополис #международная выставка
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное