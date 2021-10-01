В Дубае презентовали разработки Иннополиса в области искусственного интеллекта

Перед открытием Expo Dubai 2020, которая стартует сегодня в ОАЭ, презентовали бизнес-проекты с использованием искусственного интеллекта, реализующиеся в Университете Иннополис. Участие в экспертной дискуссии принял и Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Фото: пресс-служба Президента Татарстана

Международным специалистам по вопросам развития искусственного интеллекта и ученым рассказали о применении технологий ИИ, а также обучении в Университете Иннополис. Так, им презентовали разработки в области экологии, мониторинга окружающей среды и другие проекты татарстанского вуза.

«В Республике Татарстан, на базе Университета Иннополис, ведутся исследования в области технологий искусственного интеллекта. Надеемся, что они будут способны привести к качественным изменениям во многих технологических сферах и отраслях экономики», — приводит слова Рустама Минниханова руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Глобальное событие откроется сегодня и будет работать по 1 марта 2022 года.