Член СПЧ Ахмедова увидела в кувалде из дома Пригожина «шутку за гранью»

Фото: www.president-sovet.ru

При обыске в доме основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина в Санкт-Петербурге была найдена огромная кувалда. Это событие прокомментировала член Совета по правам человека при Президенте РФ и главный редактор ИА Regnum Марина Ахмедова.

«Кувалда из дома Пригожина. В качестве шутки. Но есть шутки за гранью. И сувениры, которые будешь держать дома, только если эту грань способен перейти», — написала журналистка в своем Telegram-канале.

Фотографии, сделанные при обыске в особняке Пригожина, выложили издания «Известия» и «Фонтанка». Помимо кувалды с надписью «На случай важных переговоров», на них присутствуют личная вертолетная площадка, золотые слитки, парадный китель со звездой Героя России и фотография с отрезанными головами (суда по всему, сделанная в Сирии).

Кувалда превратилась в неофициальный символ ЧВК «Вагнер» после того, как связанный с нею канал Grey Zone в ноябре 2022 года опубликовал видеозапись с добровольно перешедшим на сторону Украины бойцом группы Евгением Нужиным. В ролике показано, как его ударили молотом по голове. Сам Пригожин позднее заявил, что Нужин «встретился с недобрыми, но справедливыми людьми».