Член СовФеда подчеркнул важность взаимного признания вакцин Россией и КНР

Российской Федерации и Китайской Народной Республике важно прийти к взаимному стандартизированному признанию вакцин для эффективной борьбы с коронавирусом Covid-19 во всем мире. Такое мнение высказал замглавы социального комитета Совета Федерации Юрий Архаров, сообщает РИА Новости.

«Противодействие новой коронавирусной инфекции Covid-19 является одним из актуальных направлений российско-китайского взаимодействия. Оно охватывает: диагностику, лечение, разработку тест-систем, исследования в части разработки вакцин и лекарств, обеспечение медицинских организаций оборудованием и средствами защиты, обмен информацией, консультации», — заявил политик на седьмом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и BCНП КНР.

Сенатор отметил, что для снижения рисков перемещения инфекции через границу важно рассмотреть возможность «создания механизмов взаимного признания вакцин, стандартов в сфере противодействия коронавирусу».

Архаров обратил внимание на то, что в 2021 году страны договорились о производстве вакцины «Спутник V» в Китае. По словам чиновника, это решение позволит обеспечить производство более 60 млн доз вакцины.

«В то же время китайская компания совместно с российской подали заявку на регистрацию своей вакцины в России», — напомнил член СовФеда.

Ранее создатели двухкомпонентной вакцины «Спутник V» из Центра имени Гамалеи выразили надежду на то, что до конца 2021 года препарат будет признан Всемирной организацией здравоохранения.