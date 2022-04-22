Член РФС Созин: Слуцкий без работы не останется, а «Рубин» от его ухода только потеряет

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал ситуацию с потенциальной отставкой главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого. По словам функционера, если доверие к наставнику со стороны руководства останется на прежнем уровне, то «Рубин» станет только крепче.

«Слуцкий никогда не останется без работы. Иностранцы уедут, и на него будет огромный спрос. Он знает, как выправить ситуацию, он работал с такими мастерами: Вагнером, Думбия, Игнашевичем. Со следующего сезона, если останется доверие, „Рубин“ станет крепче. А если уйти сейчас — клуб только потеряет от его ухода», — цитирует Созина «Чемпионат».

Кроме того, член комитета по этике сравнил Слуцкого с будущим главным тренером «Ак Барса» Олег Знарком.

«Безусловно, результат у „Рубина“ неудовлетворительный. Это ни для кого не секрет. Но важно, что руководство клуба в лице Сайманова устраивает Слуцкий, а Слуцкому комфортно с нынешним руководством. Если эти опытные футбольные монстры верят друг в друга, Слуцкому стоит продолжать работу с командой. Есть отличный пример из истории: хоккейное „Динамо“ при Знарке проиграло 10 матчей подряд, но генеральный менеджер Сафронов это вытерпел. И он дождался двух Кубков Гагарина. Да, хоккей и футбол — разные вещи, но это показательная вера руководства в тренера», — подчеркнул Созин.

Ранее «Татар-информ» опубликовал материал, в котором оценил вероятность отставки Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина».