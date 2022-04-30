Академик РАН Нигматулин потребовал восстановить уволенного в Уфе ученого Габдрафикова

Научный руководитель Института океанологии, академик и член президиума Российской академии наук Роберт Нигматулин во время визита в Башкирию потребовал восстановить в должности старшего научного сотрудника Института этнологических исследований Уфимского федерального исследовательского центра (УФИЦ) РАН Ильдара Габдрафикова. Его увольнение в конце марта 2022 года было несправедливым, заявил академик, выступая перед коллективом УФИЦ.

«Ильдар Габдрафиков — профессионал. Он работает с Валерием Александровичем Тишковым. Тишков его поддерживает, пишет письмо сюда, главе республики. А его все равно увольняют. Ну как так можно? Так нельзя! Председатель не может уволить [сотрудника института]. Он может уволить кого-то из аппарата [УФИЦ РАН]. Но из института? Это же институт, а не лаборатория! Это все нужно исправлять. Нельзя увольнять. Никого не надо увольнять. И Габдрафикова нужно восстановить. Это несправедливо. Два академика за него пишут — и хоть бы хны», — сказал Нигматулин.

Причиной увольнения ученого была его позиция по переписи населения в Башкирии, сказал Роберт Нигматулин. По словам академика, даже если власти республики не согласны с исследователем, это не должно стать причиной расправы.

«Я никогда не одобрял эту перепись. Я вообще к этим татаро-башкирским пересмотрам отрицательно отношусь. Если меня запишут башкиром – пожалуйста. Я что? Я татаро-башкирско-русский, поэтому для меня это одно. Это не мой вопрос», — сказал Нигматулин.

Старший научный сотрудник Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева в Уфе Ильдар Габдрафиков был уволен в конце марта 2022 года. Руководство УФИЦ не продлило с ним контракт, несмотря на протесты коллектива и руководства РАН. По мнению самого Габдрафикова, которое разделяет и Нигматулин, его уволили из-за конфликта с первым вице-премьером Башкирии Азатом Бадрановым. В 2021 году тот публично назвал Габдрафикова в соцсетях экстремистом. Поводом стали высказывания ученого о недопустимости подтасовки результатов Всероссийской переписи населения 2020-2021 годов. Тогда поступала информация, что жителей запада Башкирии призывали записываться башкирами, а не татарами.