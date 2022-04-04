Историк Ильдар Габдрафиков: «Легко быть татарином в Казани, попробуйте быть им в Уфе»

Известный этнолог, историк, политолог отстранен от должности в Уфимском федеральном исследовательском центре РАН, где работал старшим научным сотрудником. С чем связано такое решение, как происходил процесс увольнения – корреспондент «Татар-информа» поговорила с самим ученым и представителями общественности Татарстана и Башкортостана.

Известный этнолог, историк, политолог Ильдар Габдрафиков отстранен от своей должности Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Я много лет занимаюсь этнополитологией. Сфера моих научных интересов – межнациональная политика, межнациональные отношения. С 1993 года являюсь экспертом Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов EAWARN под руководством создателя этого проекта, академика Валерия Тишкова. Основная задача этой структуры – мониторинг ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и ее научная оценка.

После переписи мы смотрим и проводим мониторинг. Отмечаем, где может возникнуть конфликт, или, наоборот, положительные моменты.

Также изучаю степень политизации переписи. С этой точки зрения я провел мониторинг результатов переписей 2002, 2010 и 2021 годов. Мы видели, как в ходе каждой из них общественные дебаты, различные дискуссии превращались в информационное противостояние. К ненужной дискуссии присоединялось очень много людей. Я всегда говорил, что все это не приведет ни к чему хорошему. За состояние межнациональных отношений отвечают региональные власти. Видя этот сценарий негативного развития, я написал об этом. Кому-то, видимо, не понравилось», – рассказал Ильдар Габдрафиков.

В июле прошлого года истекли сроки контрактов с УФИЦ Ильдара Габдрафикова и еще четырех сотрудников. По приказу директора института их до конца года оставили «временно исполняющими обязанности», с последующими выборами на прежде занимаемые ими должности.

«После переписи мы смотрим и проводим мониторинг. Отмечаем, где может возникнуть конфликт, или, наоборот, положительные моменты» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В начале февраля выборы прошли по четырем из этих должностей, за исключением меня. Новый директор института Сергей Емелин меня вызвал и сказал: “Пусть в "Белом доме" (резиденция главы Башкортостана) немного успокоятся, выборы проведем позже”.

10 марта меня вызвали и сообщили, что с 31 марта я буду освобожден от должности. Емелин с просьбой продлить со мной контракт написал председателю УФИЦ Вадиму Захарову. Ответа не последовало. 18 марта состоялось внеочередное заседание трудового коллектива. Там было принято обращение на имя Захарова и председателя профсоюзной организации. Меня поддержали все коллеги, они попросили руководство продлить со мной контракт и провести выборы. Никаких комментариев мы не получили. А уже 22 марта меня вызвали в отдел кадров и сообщили, что с 31 марта я уволен. Я не подписал приказ о своем увольнении», – рассказал ученый.

«Буду бороться дальше»

Далее последовали многочисленные попытки ученого восстановить справедливость. Он обратился к своему руководителю, академику Валерию Тишкову. На ходатайство академика Захаров ответил, что сам не против, но намекнул, что дело решается на уровне «Белого дома». Тишков писал даже главе Башкортостана. Письмо было направлено Уралу Кильсинбаеву (исполняющий обязанности руководителя администрации главы республики). В ответ на ходатайство Тишкова чиновники заявили, что «власти республики, администрация не могут влиять на внутренние дела федерального исследовательского центра».

В попытках восстановить справедливость ученый обратился к своему руководителю – академику Валерию Тишкову Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Я также обращался к депутату Государственной Думы Римме Утяшевой. И Кильсинбаев, и Азат Бадранов (заместитель Премьер-министра РБ) заявили, что не имеют к этому делу отношения. Захаров сказал нашему директору, что если будет указание сверху, то он готов отменить приказ», – рассказал Ильдар Габдрафиков.

Ильдар Габдрафиков также обращался к известному ученому, академику Роберту Нигматуллину. Он тоже поддержал коллегу и написал письмо на имя Радия Хабирова.

В письме Нигматуллин указывал, что с увольнением Ильдара Габдрафикова он лишится и служебной квартиры, и практически останется на улице, и что у него на иждивении дочь-студентка и дочь-школьница, 22 и 15 лет. Письмо, адресованное главе Башкортостана, было «спущено» Азату Бадранову. Какой-либо положительной реакции снова не последовало.

«На прошлой неделе я сообщил руководству, что буду обращаться в СМИ. У меня уже не осталось другого выхода. Буду бороться дальше. Коллеги на работе полностью меня поддерживают. Это легко быть татарином в Казани, Татарстане, а вы попробуйте быть татарином в Башкортостане, Уфе!» – говорит Ильдар Габдрафиков.

В Уфимском федеральном исследовательском центре РАН Габдрафиков работал старшим научным сотрудником Фото: CC BY-SA 3.0, wikimedia.org

«Добавлю, что в ноябре Тишков публично выступил в Федеральном агентстве по делам национальностей (ФАДН). «Азат Бадранов, Юлдаш Юсупов, Азат Бердин вместо того, чтобы давать экспертную оценку, проводили пропаганду, ставили стелы, называли язык этих регионов башкирским», – раскритиковал он. Эти слова вызвали большой общественный резонанс. После этого нападки в мой адрес усилились, поскольку считали, что именно под моим влиянием Тишков высказался таким образом.

Я всегда был на стороне дружбы между татарами и башкирами. Какой толк, например, ехать в Чекмагушево и утверждать “вы не татары, а башкиры”. Надо заниматься какими-то хорошими, созидательными вещами», – говорит ученый.

«На него оказывается давление»

Корреспондент ИА «Татар-информ» узнала мнение по поводу этих событий представителей Татарстана и Башкортостана.

Ильнар Гарифуллин, историк, политолог, кандидат исторических наук:

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Я уже говорил, что после переписи проблемы татар Башкортостана не исчезнут, а могут возникать снова. Увольнение Ильдара Габдрафикова – один из фактов данного процесса. Ученый был активен во время переписной кампании, открыто выражал свою позицию на телевидение, в социальных сетях. Он резко раскритиковал политику, которая ведется в Башкортостане по отношению к татарам. К тому же он и сам активный представитель татарской общественности. Он является председателем общества по изучению татарских регионов в Башкортостане, поэтому сейчас идет на него такое давление.

Вторая причина связана не только с Ильдаром Габдрафиковым. В институте, где работает Ильдар абый, много татар, есть чуваши, удмурты. Они изучают в Башкортостане историю, национальное наследие небашкирских народов. Насколько я знаю, если с работы уволят Ильдара Габдрафикова, после этого и остальных освободят от их должностей. Башкирские националисты, те, кто ведет политику башкиризации, строят планы прибрать этот институт в свои руки. Здесь речь идет не только о судьбе Ильдара Габдрафикова, это еще и политика, которая ведется в Башкортостане. Ильдар Габдрафиков – видный, очень известный человек и является неким маяком. Если смогут убрать его, постепенно смогут избавиться и от остальных. Идет давление и с идеологической стороны, и с точки зрения отношения к человеку», – рассказал Ильнар Гарифуллин.

«Ему надо предложить работу»

Римзиль Валеев, журналист, общественный деятель:

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Ильдар Габдрафиков – очень хороший этнолог, специалист, смело высказывает свое мнение по татарскому вопросу, дает объективную информацию о реальном положении татар в Башкортостане. С ним лично я еще не говорил. Поэтому могу только предположить: это могло быть из-за того, что он говорит правду. Он татарский ученый. Я знаю, что за правду сокращали и башкирских ученых.

Я считаю, что сейчас он должен бороться, не отступать. Если его увольнение противозаконно, то он должен подавать иски. Надо защитить его, поддерживать морально, можно предложить работу. Этот шаг надо расценивать как дискриминацию по отношению ученого, который занимается национальными вопросами. В то же время эту ситуацию не стоит раздувать. Просто надо в Уфе открыть отделение нашего Института истории по изучению истории, этнологии татар Башкортостана и не прогонять таких ученых, а наоборот, создавать им условия для ведения научной работы. И башкирскую администрацию ругать тут не надо. Просто идет запугивание: будете поддерживать татар, вас тоже выгоним с работы», – считает Римзиль Валеев.

«В нашем городе найти работу ему будет сложно»

Тимур Мухтаров, кандидат социологических наук:

Фото: © «Татар-информ»

«Я еще не слышал об этой ситуации. Это очень печально, потому что Ильдар Махмутович был председателем профсоюза, выражал свое мнение в различных общественных, политических сферах. Думаю, из-за его деятельности ему не продлили контракт. С ним я еще не говорил. В первую очередь мне в голову приходят такие мысли.

Мне кажется, ему будет сложно в нашем городе найти другую работу по своей специальности. Если не будет поддержки со стороны профсоюза и общественных организаций, будет трудно. Другого выхода не вижу. К сожалению, в нашем городе таким, как Ильдар Махмутович, жить трудно», – сказал Тимур Мухтаров.

Лейсан Рахматуллина, intertat.tatar

Перевод с татарского