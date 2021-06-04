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Ру Тат
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4 июня 2021  11:59
Розалия Хайруллина

Член правления «Сибура» Карисалов: Отношения с «Татнефтью» останутся партнерскими

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После завершения сделки по слиянию активов «ТАИФа» и «Сибура» будут сохранены партнерские отношения с ПАО «Татнефть». Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил член правления ПАО «Сибур» Михаил Карисалов. 

«Я ограничусь одним определением — это будет партнерство», — сказал бизнесмен. 

Ранее глава «Сибура» Дмитрий Конов сообщил, что сделка о слиянии «Сибура» и «ТАИФа» не повлияет на положение ПАО «Казаньоргсинтез». По словам Конова, его акционером по-прежнему останется «ТАИФ».

#татнефть #таиф #сибур #ПМЭФ
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