Глава «Сибура» Конов: «ТАИФ» останется акционером «Казаньоргсинтеза»

Сделка о слиянии «Сибура» и «ТАИФа» не повлияет на положение ПАО «Казаньоргсинтез», его акционером по-прежнему останется «ТАИФ». Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» на полях ПМЭФ-2021 рассказал глава компании «Сибур» Дмитрий Конов.

«„Казаньоргсинтез“ — это основное производственное предприятие, одно из трех у „ТАИФа“. Мы производим сделку всё-таки по линии компании с „ТАИФом“. Соответственно, объединенная компания будет акционером „ТАИФа“, который останется акционером Казаньоргсинтез. В этом плане ничего не поменяется», — пояснил собеседник агентства.

Ранее компании «Сибур» и «ТАИФ» приступили к объединению нефтегазохимических бизнесов. Процесс подразумевает создание на базе ПАО «СИБУР Холдинг» компании, 15-процентную долю в которой получат действующие акционеры АО «ТАИФ». Взамен будет передан контрольный пакет акций татарстанской группы, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий. По информации пресс-службы «Сибура», оставшийся пакет акций АО «ТАИФ» может быть впоследствии выкуплен объединенной компанией.