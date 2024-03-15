Член Общественной палаты Волгоградской области Лукаш: Явка на выборы явно будет выше 71%

Явка на выборах Президента России в этот раз будет значительно больше ожидаемого 71%, заявленного ВЦИОМ. Такое мнение выразил член исполнительного комитета Общероссийского движения «Корпус „За Чистые Выборы“», член Общественной палаты Волгоградской области Антон Лукаш. Он отметил, что уже в первый день выборов граждане на всех избирательных участках «идут потоком».

«В Центре общественного наблюдения в Волгограде мы об этом сегодня говорили с нашими международными экспертами. Явка точно будет высокой. Это видно по видеостене, которая у нас перед глазами. Народ идет живым потоком, и непрерывно люди голосуют. Наш народ понимает, что выборы Президента РФ – это очень значимый политический процесс. Решается вопрос нашего суверенитета, независимого развития нашей страны. Явка в этом году явно будет выше, чем на предыдущих выборах. Значительно выше, чем за 70%», – рассказал специалист в беседе с «Татар-информом».

Лукаш отметил, что зарубежные наблюдатели подтверждают отсутствие нарушений на избирательных участках и качественную организацию выборов.

«Их поразило, что, помимо видеостены для мониторинга, у нас также есть прямое включение из Общественной палаты Волгоградской области, где мы можем подключиться к любому избирательному участку. Мы продемонстрировали им, как это работает. Прозрачность процесса безусловная. Это первый положительный тренд, который подтверждает не только наше наблюдательское сообщество, но и международное», – обратил внимание он.

Эксперт Независимого общественного мониторинга добавил, что в этом году изменились и способы распространения дезинформации о порядке проведения выборов, и ситуации на избирательных участках, и «гастролирующие фейкоделы» больше не ездят по регионам России, поэтому «перемещаться по стране в медиапространстве» начали сами ложные сведения.

«В регионах начали распространяться фейки из других регионов. Поскольку своего придумать нечего, ведь процесс выборов, повторюсь, абсолютно прозрачен, начинают придумывать истории якобы из других регионов. Такого раньше не было. Это как болото: когда пересыхает, всякие крокодилы, которые там жили, начинают вылезать из-под воды. Это, конечно, явный признак банкротства фейк-индустрии. Но они не учли одну простую вещь, что у нас единая база данных и есть карта сообщений о выборах. Очень полезная и честная», – объяснил Лукаш.

Кроме того, он высоко оценил активное участие молодежи Татарстана в медиа- и видеомониторинге. Напомнил, что по линии Общероссийского общественного движения «Корпус „За чистые выборы“» в 12 регионах с самыми активными молодежными движениями, в том числе и в РТ, проводился интенсив для будущих молодых наблюдателей.

Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту. Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).