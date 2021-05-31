В Общественной палате предложили ввести новое требование для получения лицензии на оружие

В Общественной палате предложили обязать лиц, которые хотят получить лицензию на оружие, предоставлять справку о доходах.

Автор письма Султан Хамзаев отметил, что 11 мая нападение на казанскую гимназию №175, по версии следствия, совершил молодой человек, который нигде не работал и не получал официального заработка, но смог получить разрешение на приобретение оружия.

Общественный деятель вспомнил и другую трагедию — нападение на Керченский политехнический колледж, где был аналогичный портрет злоумышленника. Молодые люди, не располагая какими-то существенными средствами, смогли оплатить курсы подготовки, необходимые пошлины и приобрести огнестрельное оружие, пишет автор инициативы.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения в законодательство нового требования для лиц, желающих стать обладателями оружия, а именно включить в перечень документов, необходимых для получения лицензии на оружие, справку о доходах физического лица за минувшие двенадцать месяцев в целях подтверждения их финансовой состоятельности», — говорится в обращении на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева, которое оказалось в распоряжении RT.