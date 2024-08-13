Член-корреспондент Академии наук РТ Хоменко объяснил интерес России к Малайзии

Член-корреспондент Академии наук РТ, доктор экономических наук, профессор кафедры международных экономических отношений Института международных отношений и востоковедения КФУ Вадим Хоменко объяснил интерес России к Малайзии в разговоре с «Татар-информом» .

«Сейчас доля стран Юго-Восточной Азии [в товарообороте с Россией] будет расти на фоне того, что ряд из этих стран еще в 2022 году сказал, что не будет присоединяться к санкциям против России. Например, Вьетнам и Малайзия», – сказал «Татар-информу» Хоменко.

Малайзия также может выступить посредником между Россией и Китаем, поскольку последние недели ситуация с расчетами между двумя мировыми державами осложнилась, считает Хоменко.

Напомним, что сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов находится в столице Малайзии городе Куала-Лумпур с рабочим визитом. По итогам прошлого года товарооборот между Татарстаном и Малайзией увеличился в 5,5 раз, но пока остается весьма низким – 61 млн долларов. Подробнее – в материале «Татар-информа»: «Диалог с королем Малайзии о БРИКС: с чем вернется Минниханов из Куала-Лумпура?».